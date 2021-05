Lorca entra en la recta final de la reconstrucción 10 después del terremoto

La ciudad murciana de Lorca ha entrado en la recta final del proceso de reconstrucción que emprendió hace una década, cuando un doble terremoto destruyó su casco urbano, en el que viven 63.000 habitantes, y causó nueve muertos, 324 heridos y daños por más de 1.200 millones de euros.

Volver a poner en pie la ciudad, en la que fueron derribadas casi 1.700 viviendas -1.152 de ellas habitadas en el momento de los seísmos-, en solo una década ha sido una labor titánica que las autoridades elevan a paradigma mundial de la recuperación tras una catástrofe natural.

“Diez años después podemos decir que Lorca es una ciudad mejor y un ejemplo de reconstrucción integral”, afirma el presidente de Murcia, el lorquino Fernando López Miras, a lo que el alcalde, Diego José Mateos, añade que la localidad ha sido un modelo internacional de superación al “volver a resurgir de ente los escombros”.

“Ahora hay que pasar página”, se escucha en conversaciones de bar y en la calle entre lorquinos que quieren olvidar lo sucedido en 2011, porque el escenario de 2021, en plena pandemia y con una crisis económica galopante, no permite tampoco regodearse en desgracias del pasado.

Sin embargo, la ciudad no olvida y este lunes consagra un parque construido en el barrio de La Viña, zona cero de los seísmos, al recuerdo de los temblores y de la devastación que causaron.

Se llama “Parque 11 de mayo”, en él se han plantado nueve árboles en memoria de las víctimas mortales de la tragedia y un pequeño auditorio al aire libre recuerda a José Alberto Lario, portavoz de la plataforma de damnificados, que murió hace un año sin ver la reconstrucción terminada.

Una década después el foco volverá a Lorca el 11 de mayo, con un acto memorial con cien invitados, entre los que se encuentra la ministra de Defensa, Margarita Robles, el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y el ex presidente autonómico Ramón Luis Valcárcel, que tenían responsabilidades de gobierno en 2011, para recordar lo ocurrido y rendir homenaje a las víctimas.

Aquella tarde de mayo la ciudad “tembló como una casa construida sobre un flan”, dice el geólogo Juan Antonio López, que recuerda que se dieron las circunstancias para una “tormenta perfecta” que desencadenó la mayor catástrofe sísmica de España desde 1969, cuando otro seísmo de 7,5 grados de magnitud en la escala de Richter sembró el pánico en la costa de Huelva.

En el caso de Lorca la escasa profundidad a la que se produjo el temblor principal, 1,5 kilómetros bajo la ciudad, y la directividad, que provocó el “agolpamiento” de todas las ondas sísmicas en una misma dirección hacia el barrio de La Viña, multiplicaron el potencial destructivo del seísmo de 5,1 grados de magnitud.

La energía liberada fue equivalente a 200 toneladas de dinamita y el latigazo del temblor dañó en unos segundos 24.000 inmuebles y 800 locales de negocio y provocó desperfectos en 75 monumentos, además de en carreteras e infraestructuras públicas de todo tipo.

Reconstruir y reparar lo dañado ha costado unos mil millones de euros, la mayor inyección económica recibida por la ciudad en toda su historia, que ha sido aprovechada para reinventar Lorca, redefinir sus espacios y adaptarlos al siglo XXI, mejorando la sismorresistencia de las nuevas construcciones.

La recuperación ha costado al Estado más de 800 millones de euros, de los cuales 450 corresponden al Consorcio de Compensación de Seguros, que llegó a registrar 32.700 solicitudes de indemnización tras la catástrofe.

En 2012 el Ejecutivo autonómico obtuvo un préstamo de 185 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones para la recuperación de la ciudad tras los temblores y con ese dinero completará su puesta a punto antes de finales de 2023.

Incluyendo ese crédito, en estos diez años el Gobierno de Murcia ha destinado 250 millones de euros a la recuperación de la ciudad, de los cuales 90 han servido para la regeneración urbana integral de una veintena de barrios.

Se han rediseñado las calles y se han creado nuevos espacios verdes en busca de “una ciudad más amable, que da prioridad al disfrute” y que convierte al peatón en protagonista, mejorando la accesibilidad, dice el consejero de Fomento, José Ramón Díez de Revenga.

Además, se han destinado 60 millones de euros a la renovación completa de 140 kilómetros de 23 carreteras, se han construido dos puentes nuevos y 14 rotondas y se trabaja en una circunvalación para evacuar el tráfico del centro y en otra para interconectar los barrios altos.

Casi 80 millones han servido para devolver al valioso patrimonio histórico dañado de castillos, palacios, monasterios, conventos e iglesias medievales, renacentistas y barrocas un nuevo esplendor que también ha llegado a históricos edificios civiles como teatros y ateneos.

Los monumentos restaurados contrastan con el declive del casco histórico, que resultó también muy afectado y que es la única asignatura pendiente de la reconstrucción, cuya solución se fía ahora a los fondos europeos Next Generation para la reconstrucción económica tras la pandemia del coronavirus.

El capítulo más controvertido de la recuperación de Lorca ha sido el de las ayudas públicas a los damnificados, que han cofinanciado al 50 por ciento los gobiernos de España y Murcia, que asumieron el pago conjunto de unos 80 millones de euros para reconstrucción y rehabilitación de viviendas, para la reposición de enseres y para el alquiler por necesidades de realojo.

Los lorquinos presentaron más de 16.000 expedientes de solicitud de ayuda pública, la burocracia ralentizó durante años el cobro de ese dinero y retrasó las obras de reedificación, aunque todo se complicó aún más en 2017 cuando las administraciones iniciaron el proceso de justificación de ese dinero.

Miles de familias no pudieron acreditar documentalmente que lo habían gastado en las obras y se vieron abocadas a la devolución de las subvenciones con intereses, lo que desencadenó un movimiento de respuesta social que incluyó el encierro de los afectados en el ayuntamiento, recuerda la concejala de IU Gloria Martín, que se convirtió en portavoz y abanderada de la causa vecinal.

Fue necesario aprobar leyes regionales de simplificación administrativa para que lo afectados pudieran demostrar con informes técnicos que realizaron las obras, pese a no conservar las facturas, y el capítulo, que se ha prolongado cinco años, acaba de cerrarse en vísperas del aniversario con el archivo, por decreto ley autonómico, de los expedientes pendientes de justificación.

Sin embargo, Martín apunta que hay una minoría de vecinos a los que las administraciones no les han pagado las ayudas que les fueron concedidas para reconstruir sus casas.

“No sabemos si el problema está en que Madrid no ha enviado el dinero o en que Murcia lo está reteniendo, pero aún hay damnificados que no han podido completar las obras de reconstrucción porque la totalidad de las ayudas no ha llegado”, asegura la edil.

Casi todos los lorquinos que perdieron su casa en 2011 sí ha conseguido regresar a nuevos pisos diez años después de los movimientos telúricos, cuyas cicatrices en la ciudad son cada vez más difusas.

Entre los que aún no lo han hecho se encuentra un grupo de siete familias en situación de vulnerabilidad que todavía vive en las casas prefabricadas que les cedió la Cruz Roja como residencia provisional cuando los terremotos les arrebataron sus hogares en el barrio de San Fernando.