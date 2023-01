López Miras, sobre el recorte del trasvase Tajo-Segura, en COPE: "Es un golpe a la economía de toda España"

El pasado martes, el Gobierno aprobaba los planes hidrológicos a 5 años vista y por primera vez se fijaba un caudal ecológico para el Tajo, lo que implica un recorte del trasvase Tajo-Segura, de entre 70 y 110 hectómetros cúbicos. El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha estado en 'Herrera en COPE' para explicar cómo va a afectar la medida a su comunidad y al conjunto de España.

En primer lugar, pone el foco a nivel nacional y recuerda que "en este país, no todos tienen acceso al agua en las mismas condiciones", y añade que "gracias al trasvase Tajo-Segura tenemos agua dos millones de españoles". En cuanto a la medida del Gobierno, asegura que la decisión no tiene "ningún documento que lo justifique" y que "lo hace por causas políticas, no hay nada objetivo que lo justifique". "Simplemente, es una decisión arbitraria de Sánchez y su Consejo de Ministros", añade.

Por otro lado, ha puesto el foco en el aprovechamiento del agua que se hace en Murcia: "El Gobierno miente, dice que nos va a ayudar a hacer infraestructuras. En todo el mundo, la Región de Murcia es la que mejor aprovecha el agua. En cuanto al agua desalada, es una falacia, ahora mismo es inviable. El primer motivo es el económico, la segunda cuestión es la contaminación que produce. Es imposible llevarlo a determinadas zonas y carece de determinadas propiedades para regar".

Pérdidas de miles de hectáreas y puestos de trabajo

Los regantes han estudiado cuántas hectáreas de cultivo se podrían perder, así como cuántos puestos de trabajo, y es que "son más de 20.000 hectáreas y más de 25.000 puestos de trabajo solo el primer año. Más de 800 millones de euros en nuestro PIB al año. Impacta a toda la sociedad. Lleva el agua a los hogares de 2,5 millones de españoles que tendrían menos agua y sería más cara".

Uno de los posibles argumentos del Gobierno es que ha querido ceder más agua a los castellano-manchegos, una justificación que no comparte López Miras: "Están muy cómodos propiciando el enfrentamiento entre unos territorios y otros. El trasvase en su actualidad se rige con dos principios que garantizan el reparto justo y equitativo. Si no hay agua en cabecera, no hay trasvase ese mes. El segundo es que si hay agua, tiene prioridad la cuenta que cede el agua, que es Castilla-La Mancha".

"Cuando se profundiza en esto vemos que hay otros intereses. No concebimos que en España haya españoles que tengan que estar pendientes de si van a tener agua o no. Hay empresas que están siguientes de si al mes siguiente van a tener agua y es inexplicable", añade el presidente murciano.

La medida también afecta a la Comunidad Valenciana, "de la misma forma que para la región de Murcia, Alicante tiene más del 20% de las frutas y hortalizas que exporta España". Ante esto, López Miras apunta que "no me gustaría entrar en la actitud de cada uno de los presidentes", pero asegura que "en ocasiones", echa en falta "ese apoyo en comunidades para reivindicar al Gobierno de España que tome decisiones basadas en el interés general cuando se habla del trasvase Tajo-Segura".

Por último, ha querido destacar que la medida no supone solo un golpe a la economía murciana, sino a la de todo el país: "No se si España puede permitirse dejar de exportar 20.000 millones de euros. Es un golpe a la economía de toda España que el Gobierno no ha sabido calcular. Cuando se toman decisiones políticas, suele pasar".