López Miras pide seguir "el ejemplo de unidad y consenso" de los padres del Estatuto

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, pidió hoy seguir “el ejemplo de unidad, diálogo y consenso con el que se aprobó el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia hace 40 años”, para desterrar “el enfrentamiento y la crispación que por sistema quieren imponernos hoy”. López Miras puso en valor la voluntad de acuerdo de los ‘padres’ de esta norma durante la inauguración en Murcia del congreso ‘40 años de autonomía de la Región de Murcia’, organizado por la Universidad de Murcia y la Comunidad.

“Nos tenemos que mirar en lo que hicieron esos hombres hace 40 años, para que su ejemplo nos impregne y podamos seguir avanzando”, afirmó el jefe del Ejecutivo regional, quien valoró que los encargados de redactar y aprobar “una norma para todos” supieron dejar a un lado “los extremismos y la radicalidad para que imperase la unidad y se pudiese aprobar un Estatuto que ha sido crucial para que la Región progrese”.

Reproducir ese consenso en el actual escenario “es hoy más difícil”, lamentó López Miras, “pero es posible, si se dejan de lado planteamientos extremos y posicionamientos que obedecen más a intereses de partido ajenos a la Región”, agregó. En este sentido, criticó que “aquellos que huyen de la moderación y quieren que los demás hagamos lo mismo son también aquellos que miran atrás y no adelante”.

De cara al futuro, el máximo responsable autonómico afirmó que la voluntad de unidad y de diálogo permitirá afrontar con mayores garantías los “retos” que tiene por delante la Región de Murcia, entre los que citó “garantizar el agua a través del Tajo-Segura; mejorar nuestras infraestructuras para equipararnos con las del resto de comunidades autónomas; lograr un nuevo sistema de financiación o seguir tomando decisiones para aliviar la losa de la crisis económica y social para tantas familias y tantas empresas”.

En referencia al trasvase, afirmó que “una de las mayores ventajas de esos 40 años de autonomía es nuestra capacidad de actuar unidos en defensa del interés común”. Asimismo, lamentó que, a cuenta del trasvase, “algunos han procurado un enfrentamiento entre territorios”, y “las cuentas electorales han primado sobre el sentido común” ante una infraestructura “que ha creado miles de empleos y ha alimentado a millones de personas”.

Por lo que respecta a las infraestructuras, afirmó que “desde 1982 hemos hecho avances inimaginables en aquellas que dependían de la Región de Murcia, porque de otras, como el tren, es casi preferible no hablar”. Así, señaló que “en este asunto, lamentablemente, cuarenta años después no sólo no estamos mejor, sino peor”, por lo que “el retraso intencionado del AVE no nos pilla de nuevas, como tampoco las trabas que hubo para el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia Juan de la Cierva”.

Progreso gracias al Estatuto de Autonomía

Según resaltó el jefe del Ejecutivo regional, “gracias al soporte y las herramientas que proporciona el Estatuto de Autonomía nos hemos convertido en la comunidad más solidaria, porque lideramos la donación de órganos; en un referente mundial en el sector agroalimentario; en la comunidad que mejor gestiona los recursos hídricos, o en la que más ha incrementado en los últimos años la inversión en I+D+i”.

Más de 30 personalidades de los ámbitos académico, político, institucional y periodístico participarán hasta el 10 de noviembre en el Congreso, que se celebra en los museos Arqueológico y de Bellas Artes de Murcia. Las jornadas contarán con seis mesas temáticas, que abordarán aspectos como el desarrollo económico de la Región, la vigencia del actual texto del Estatuto o la perspectiva de ex presidentes del Gobierno regional.

