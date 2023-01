López Miras irá a la manifestación pro trasvase

El presidente de la Región de Murcia y del PP autonómico, Fernando López Miras, ha anunciado este lunes que acudirá el día 11 a la manifestación convocada en Madrid por las organizaciones agrarias en defensa del trasvase Tajo-Segura.



López Miras ha considerado una “traición” a los intereses regionales que no acuda a la convocatoria el delegado del Gobierno, el socialista José Vélez.



El Vicesecretario de Organización, Comunicación y Electoral del PP Murciano, Joaquín Segado, ha dicho en rueda de prensa tras la primera reunión del año del Comité de Dirección del partido que la manifestación a favor del trasvase “es consecuencia de las decisiones políticas del Gobierno de Pedro Sánchez”, por lo que ha considerado que su delegado del Gobierno en la región será junto a él “culpable de poner en jaque los intereses” de la comunidad autónoma.



En su opinión, ningún dirigente político de Murcia puede tener el miércoles algo más importante que hacer que acudir a la protesta para conseguir que Sánchez escuche “el clamor de la sociedad”, y no acudir es “una infamia política” y una “traición a la Región de Murcia”.



"Si Vélez no está de acuerdo con las políticas del Gobierno central en cuanto al trasvase", ha opinado, debe “dimitir de forma inmediata”, pero si no lo hace, la sociedad puede asumir que el dirigente socialista está de acuerdo con esas decisiones, que ha calificado de “crueles” porque van contra los intereses autonómicos.