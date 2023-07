López Miras insiste en pedir a Vox un acuerdo de investidura similar al de Baleares

El candidato del PP a la presidencia de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha reiterado este viernes la petición a Vox para que no bloquee su investidura y ha ofrecido para ello al partido ultra llegar “primero a un acuerdo” programático para después ver “los mecanismos” para llevar a cabo su cumplimiento.



“Hoy mismo estamos en disposición de sentarnos a dialogar. Si hay acuerdo programático se podrá llegar después a un acuerdo como el de Baleares”, les ha dicho a los de Santiago Abascal durante su intervención en la segunda sesión del Debate de Investidura, en la que el líder autonómico de Vox, José Ángel Antelo, ya ha avanzado que no apoyará su candidatura.



López Miras ha utilizado buena parte de su discurso, que se ha prolongado durante unos 45 minutos, la mitad del tiempo que podía utilizar, para insistir en que “el voto del PP no es el voto de Vox”, si bien ha resaltado que los votantes de la formación ultra la apoyaron con una idea “favorable” a que el candidato del PP se convirtiera en presidente.



“No hay otra opción de gobierno. No creo que votar lo mismo que PSOE y Podemos sea lo que sus votantes quieren”, le ha advertido.



Ha vuelto a poner sobre la mesa el acuerdo con 88 puntos que el PP ofreció el pasado martes al partido ultra, un ofrecimiento, ha dicho, que no entiende que haya sido “rechazado”, y ha pedido que “conviertan también su mano tendida” en una negociación real.



Sobre la falta de confianza en los pactos que ha manifestado Antelo, Miras ha recordado que todas las “grandes decisiones y leyes” deberán ser avaladas por la Asamblea Regional, por lo que tendrán que pasar por el filtro del apoyo de Vox.



Además, ha asegurado que el acuerdo programático firmado con los de Abascal en 2019 se ha cumplido en un 77 por ciento de su contenido y los acuerdos fueron posibles “mientras Vox tuvo un grupo parlamentario”, durante los dos primeros años de la legislatura



“Yo confío en su palabra, pero la palabra de Vox duró dos años, a los dos años ya no había Vox. La confianza tiene que ser mutua. La mía está intacta, fuera de toda duda”, ha subrayado.



No obstante, ha reconocido que la pandemia “alteró todas las prioridades”, también las presupuestarias y “la aritmética no fue la deseada ni la que había en 2019” tras la moción de censura fallida de marzo de 2021.



López Miras ha insistido en que “los murcianos esperan que se deje de hablar de sillones”, porque ambos partidos podrán “hacer mucho trabajando juntos” si Vox opta por aplicar en la Región de Murcia “lo que han aplicado en otros territorios y lo que dicta la lógica”, ha dicho.



“No pido un cheque en blanco, ofrezco mi compromiso, con medidas firmadas”, ha subrayado, y ha reiterado que la mayoría de votantes de Vox respaldaría que el partido tomara hoy “una decisión valiente y decidida que permita a la Región echar a andar”.



López Miras se ha dirigido también brevemente a la portavoz parlamentaria de Podemos, María Marín, a quien ha afeado la “falta de respeto” por dirigirse a él con un nombre que no es el suyo (“López Antelo”), así como que haya centrado su discurso en “hablar del pasado”, lo mismo, ha asegurado, que ha hecho el portavoz del PSOE, José Vélez.



A él le ha recriminado que hable de violencia machista cuando no firmó el pacto regional contra esa lacra, o que denuncie el aumento de la pobreza en la Región de Murcia, a pesar de las malas cifras en el conjunto del país.



Además, ha presumido de los mecanismos regionales de acceso a la vivienda como los avales para compra y las ayudas de alquiler para jóvenes o de la inversión per cápita en sanidad (la cuarta mayor del país, ha dicho).



Sobre el cuestionamiento que ha hecho de los pactos suscritos del PP, ha lamentado que no tenga la misma actitud con los pactos llevados a cabo a nivel estatal por Pedro Sánchez con partidos como Bildu o con formaciones separatistas catalanas.



Pese a los avatares sufridos en la pasada legislatura, como la pandemia o las consecuencias económicas derivadas de la guerra de Ucrania, López Miras ha defendido la buena marcha de la comunidad autónoma, que fue la primera en recuperar sus datos previos a 2019, al tiempo que ha aumentado un 39 por ciento sus exportaciones, que son ya el 40 por ciento de su PIB, o que es la cuarta región española que más inversión extranjera captó el pasado año.