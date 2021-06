López Miras, en Herrera en COPE, "el borrador del Plan Hidrológico del Tajo es el fin de la Región de Murcia"

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha dicho este miércoles que el borrador del Plan Hidrológico del Tajo "en resumen es el fin de la Región de Murcia, de nuestro modelo productivo, de que Murcia pueda seguir aportando a la balanza comercial de España, y de que pueda seguir siendo una de las comunidades mas exportadoras de este país, exportando una de cada cuatro frutas y verduras que exporta España a partir de 2027; es el fin".

En una entrevista concedida a "Herrera en COPE", el presidente regional afirmó que el cambio en la planificación hidrológica "no atiende a elevar el caudal ecológico del Tajo, ésto atiende a elevar el caudal ideológico de un ministerio y de un gobierno que es bastante sectario porque ha tomado esta decisión sin consenso, sin diálogo y sin atender a ni una sola de las peticiones tanto del gobierno de la Región como de los regantes o de los agricultores".

López Miras envió ayer una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quejándose por la decisión adoptada "de forma unilateral y atendiendo sólo a cuestiones políticas y a ni una cuestión técnica", lo que contrasta, según el jefe del Ejecutivo murciano, con la apelación de Sánchez a la concordia, el entendimiento y el diálogo.

Auguró que para el año 2027 el trasvase del Tajo "tendrá la muerte prácticamente decidida" afectando no solamente a la agricultura, sino al abastecimiento humano de 2,5 millones de personas de Almería, Alicante y Murcia, además de la consiguiente subida de la factura del agua en aproximadamente un 70 por ciento, lo que consideró una "barbaridad que no podemos permitir porque el agua es de todos los españoles y no de una comunidad autónoma por la que pasa parte de un río".

Propuso además que en otras autonomías por las que transcurre el Tajo hagan lo mismo que se ha hecho en la región de Murcia, donde la reutilización del agua depurada alcanza el 98 por ciento, cuando la media nacional es del 7 por ciento y la media europea no supera el cuatro por ciento.

Para López Miras, España posee una masa hídrica suficiente para atender todas las necesidades, sin embargo, "se arrojan diariamente al mar miles de hectómetros cuando hay territorios que necesitamos agua para subsistir".

Además advirtió que la desalinización no es la solución como alternativa al trasvase dado que no puede transportarse el agua desalada en la costa hasta el interior y para su producción se consumen importantes cantidades de energía eléctrica, siendo mas contaminante por tanto que el acueducto que es una infraestructura "más limpia" para la obtención de agua.

Tras mantener un encuentro con el presidente andaluz hace unas semanas, López Miras está pendiente de otra reunión con el presidente valenciano, Ximo Puig, para coordinar acciones en lo que el presidente murciano considera "Cuestión de Estado" y no una "nimiedad como algunos están tratándola".

“La única utilidad de los indultos es para que Sánchez siga en Moncloa”

Este martes en el Consejo de Ministros se aprobaron aprobados los indultos de los presos del procés y esta mañana de miércoles, a primera hora, ya estaban recogidos en el BOE.

En ‘Herrera en COPE’ hablamos Fernando López Miras, presidente de Murcia, que defiende que “la única utilidad de estos indultos es la utilidad para que el señor Sánchez siga en Moncloa y para que siga pudiendo hacer uso de sus pactos que le permitan mantenerse en el Gobierno, es la única utilidad”.

Señala López Miras que “lo que estoy viendo durante estos días en la calle es a gente frustrada, desolada, indignada y enfadada porque el señor Sánchez está poniendo todo en juego, está supeditando la unidad territorial, está supeditando la convivencia de todos los españoles, nuestro modelo constitucional del 78. Lo está supeditando todo a mantenerse en Moncloa y a pactar con aquellos que quieren romper España. Y claro, cuando los españoles en la calle ven que se indulta a delincuentes que han delinquido y que dicen que en cuanto salgan a la calle van a volver a cometer ese delito, van a volver a intentar romper España, la gente no lo entiende y mucho más cuando estamos hablando de políticos que además han malversado fondos públicos”. Lo que supone para él “un paso atrás en la regeneración, por supuesto, y en ese acercamiento que últimamente la clase política estaba teniendo con la sociedad”

Considera el presidente de Murcia que “creo que ganábamos más como país cuando condenábamos rotundamente a aquellos políticos que malversaban fondos públicos y ahora tenemos un Gobierno que los está indultando sin tener en cuenta, por supuesto, que esto es una aberración democrática porque en una la democracia plena, en un Estado de Derecho en el que hay separación de poderes, los gobiernos no administran Justicia. Y bien está que el indulto es una medida de gracia pero no puede ser una media de gracia en contra de la Administración de Justicia, en contra del Tribunal Supremo y en contra de la Fiscalía, desde luego”.