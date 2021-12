López Miras: "El Gobierno central se siente cómodo confrontando a las comunidades"

El jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, participó hoy en el ‘Foro sobre el sistema de financiación autonómica’ organizado por el diario La Razón, donde afirmó que la reforma de dicho sistema vigente desde 2009 “es otro ejemplo de que el Gobierno central se siente cómodo confrontando a las comunidades autónomas, como hemos visto con la pandemia, las restricciones o la política fiscal”. Para López Miras, “esa modificación no es una guerra entre autonomías, sino un debate de Estado que debe liderar el Gobierno central, en lugar de eludir sus responsabilidades”.

“Hemos dejado de recibir desde 2009 un total de 8.675 millones de euros por este sistema injusto”, cuantificó López Miras, quien criticó que, a pesar de que las comunidades autónomas pidieron que se incorporara el debate sobre la reforma en el orden del día de la próxima Conferencia de Presidentes de enero, “hemos tenido que enterarnos por los medios de comunicación de que ese punto no será abordado. Esa ha sido la última irresponsabilidad del Gobierno central”.

Los ingresos de la Comunidad proceden en un 70 por ciento del sistema de financiación autonómica, por lo que, según el responsable autonómico, “es evidente el impacto que tendría esa reforma en la Región y su vinculación directa con un mejor acceso de los ciudadanos a las políticas que definen el estado de bienestar y que las comunidades gestionamos en exclusiva, es decir, sanidad, educación y políticas sociales”.

López Miras aseguró que a comienzos de diciembre, la Comunidad recibió del Gobierno central una propuesta de reforma del sistema “por fascículos, completamente indescifrable, y sin ningún tipo de debate ni consenso. No es forma de abordar algo tan importante”, criticó, al tiempo que pidió “sentarnos ya, con urgencia, en un debate de país y constructivo”.

Para el presidente de la Comunidad, la reforma “es mucho más importante de lo que pueda parecer”, porque se trata de “garantizar el estado de bienestar del conjunto del país y la igualdad entre españoles para acceder a él, que hoy no se cumple. Un murciano no tiene hoy los mismos servicios sanitarios que un cántabro, y un andaluz no tiene los mismos recursos educativos que un catalán, y por ello urge esta revisión”.

Otro ejemplo de este “perverso reparto de fondos”, criticó López Miras, es que “en 2022, un año clave para la recuperación, el sistema retrae 160 millones de euros de las arcas de la Región”.

Cuantificaciones de la infrafinanciación

La Región recibe cada año 300 millones de euros menos que la media de las comunidades autónomas por el actual sistema de infrafinanciación. Si cada español recibe de media 2.828 euros al año para garantizar sus servicios básicos, los murcianos reciben 2.614 euros, es decir, 214 menos.

Además, recordó López Miras, “esa diferencia se acentúa si nos comparamos con la media del resto de comunidades uniprovinciales, porque refleja que la Región recibe 800 millones de euros menos cada año. Eso significa que, con ese dinero, cada año podríamos haber construido cien kilómetros de autovía, habilitado 30.000 plazas para mayores o personas con discapacidad, o construido 150 colegios. En definitiva se podrían haber reforzado las políticas sociales, educativas y sanitarias”.