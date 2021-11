López Miras espera que la visita de Ribera "llegue esta vez con compromisos firmes" para el Mar Menor

El jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, anunció hoy que la Comunidad convocará en los próximos meses “ayudas por valor de 14 millones de euros para modernizar regadíos, mejorar las infraestructuras de utilización de aguas depuradas y también su eficiencia energética, con el fin de seguir perfeccionando el uso gota a gota de ese recurso tan valioso que es el agua de riego en la Región”. López Miras dio a conocer este nuevo apoyo económico de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente durante el XXXVIII Congreso Nacional de Riegos, en Cartagena.

Esta iniciativa “se sumará a las acciones que ya desarrollamos junto a los regantes para que la agricultura de la Región y su aprovechamiento gota a gota del agua sigan en vanguardia”, afirmó el responsable autonómico. En esta línea, recordó que el Gobierno regional ha invertido 495 millones de euros en los últimos treinta años, sobre todo a través de las comunidades de regantes, para avanzar en la agricultura de precisión sobre una superficie de 135.000 hectáreas.

Entre estas actuaciones se incluye la reciente instalación de mil sondas de humedad en 500 puntos del Campo de Cartagena, que van a permitir monitorizar más de 44.000 hectáreas de cultivo, y que han supuesto una inversión de 1,4 millones de euros por parte de la Comunidad.

López Miras resaltó que la Región de Murcia “es una tierra en la que el agua es vida y en la que a ella debemos nuestro desarrollo, nuestro empleo, nuestro presente y futuro”, por lo que “no había mejor lugar que Cartagena para celebrar este Congreso Nacional”. Además, puso en valor el papel del Tajo-Segura “para frenar el avance del desierto y proteger el medio ambiente”, tal y como refleja el hecho de que “los cultivos regados por el trasvase absorben cada año 1,2 millones de toneladas de dióxido de carbono”.

Además, también criticó los “agravios que se vienen repitiendo desde hace años” en relación al Tajo-Segura, ya que “cada decisión recorta el agua que llega a través de una infraestructura irrenunciable”. López Miras añadió que “es un ataque cuyo único fundamento es político, que está destinado a impedir que España actúe con una sola voz, con un solo planteamiento de Estado para aprovechar en conjunto los recursos nacionales”.

Visita de la ministra Ribera

El presidente también se refirió a la visita a Murcia de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, prevista para mañana jueves, 4 de noviembre. Así, afirmó que “espero que llegue esta vez con compromisos firmes” y advirtió de que “los científicos han detectado cuál es el problema del Mar Menor, y lo primero que han dicho es que o se cortan ya los vertidos a través de la rambla del Albujón, o todo lo demás no servirá de nada. Es decir, que si mañana la ministra presenta proyectos entre los que no está cortar los vertidos que a día de hoy llegan a través de la rambla, no servirán de nada. O atajamos la urgencia, o lo demás no servirá”.

“Si lo que vienen es a decirnos que hay dinero para el Mar Menor en los Presupuestos Generales del Estado, no es verdad, porque no hay una sola partida. Vemos a otras comunidades autónomas como Cataluña o el País Vasco cuyas inversiones sí vienen perfectamente relatadas en su cuantía y su proyecto”, agregó.

López Miras afirmó que “si la ministra viene a decirnos que van a invertir más de 300 millones de euros en el Mar Menor entre 2021 y 2023 tampoco es verdad, porque estamos ya en noviembre y no han destinado nada de ese presupuesto”. Finalmente, recordó que si los proyectos presentados por Ribera “son tangibles, tendrán a su lado al Gobierno regional, que será el primero en colaborar con ellos”.

