López Miras critica que Sánchez "ha tragado" con la amnistía

El líder del PP de la Región, Fernando López Miras, ha criticado que Pedro Sánchez "ha tragado" tras anunciar su disposición a aprobar la ley de amnistía "a cambio de siete votos para seguir siendo presidente del Gobierno", motivo por el que le ha acusado de "mentir a todos los españoles" y ha pedido una repetición de las elecciones generales.

Así lo ha hecho saber López Miras en la rueda de prensa que ha ofrecido este lunes tras el Comité de Dirección del PPRM y en referencia a las declaraciones del presidente del Gobierno en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, quien defendió este sábado la aprobación de una ley de amnistía como "única vía" para que haya un Gobierno del PSOE.

En este sentido, López Miras ha recordado que, hace unos meses, el PP ya advirtió que Pedro Sánchez "tragaría" si volver al sillón de la Moncloa dependía de "vulnerar la Constitución, aprobar una amnistía y dar privilegios a los delincuentes". "Y no pasaron ni 24 horas hasta que escuchamos a Pedro Sánchez delante de todos los representantes del PSOE a nivel nacional diciendo que iba a tragar", ha aseverado.

El presidente del PPRM ha criticado que Sánchez "ya ha tragado con la amnistía a cambio de siete votos para seguir siendo presidente del Gobierno". Además, ha lamentado que "no solo ha tragado, sino que ha vuelto a mentir a todos los españoles porque, hace unos meses, tanto él como sus ministros decían que la amnistía no cabía en nuestro ordenamiento jurídico y en la Constitución".

"Y lo que hace unos meses no cabía en la Constitución, siete votos después ya es perfectamente legal" y "perfectamente amparable por nuestro ordenamiento jurídico", ha reprochado. En cambio, López Miras ha criticado que "las cosas no cambian porque sí en seis meses" y "lo que hace unos meses era ilegal, sigue siendo ilegal, aunque eso valga para que Pedro Sánchez siga siendo presidente del Gobierno".

A su juicio, aprobar la ley de amnistía "va a privilegiar a los delincuentes y va a borrar aquellos delitos que cometieron contra el Estado", lo que "va a socavar la autoridad de los jueces y va a humillar también a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado". Además, ha señalado que esto "va a quebrantar uno de los principios más importantes que consagra la Constitución, que es el principio de igualdad entre todos los españoles y entre todos los territorios".

"HEMOS DEJADO DE SER IGUALES"

Ha reprochado que, desde el momento en el que Pedro Sánchez reconoció este fin de semana que "iba a tragar con la amnistía", los españoles "hemos dejado de ser iguales". "Hay unos españoles que han cometido delitos y se van a borrar esos delitos; hay unos españoles a los que se les ha dicho que pueden intentar dar un golpe de Estado y que pueden intentar resquebrajar los cimientos de nuestra Constitución, que no pasa nada porque se les van a borrar esos delitos", ha criticado.

"¿Qué le decimos a los ciudadanos de la Región?, ¿que hay que cumplir la ley o que no?, ¿o que depende de las circunstancias?", se ha planteado. "Porque Pedro Sánchez ya ha dicho que hay algunos españoles que sí pueden vulnerar la ley y pueden incumplirla, que no pasa nada", ha remachado.

A su parecer, no se puede decir que "se va a aprobar la amnistía en nombre de España" porque "es mentira y es una vergüenza". Al contrario, ha criticado que "se van a perdonar los delitos a los delincuentes porque es lo que necesita Pedro Sánchez para seguir siendo presidente del Gobierno de todos".

"LOS ESPAÑOLES TIENEN DERECHO A VOLVER A LAS URNAS"

En su opinión, Sánchez "ha engañado a los españoles porque, antes de las elecciones generales del 23 de julio, el PSOE, los ministros y el propio presidente del Gobierno decían que esa amnistía no cabía en nuestra Constitución y, por lo tanto, no se iba a aprobar".

Y es que ha recordado que los españoles "fueron a votar habiendo escuchado al presidente del Gobierno decir que no iba a aprobar la amnistía porque no cabía en la Constitución" pero, ahora, Pedro Sánchez "confirma que va a aprobar la amnistía".

En este sentido, López Miras ha sostenido que los españoles "tienen derecho a decidir, a volver a votar y a no ser engañados", acudiendo a unas nuevas elecciones "sabiendo a qué atenerse y qué va a hacer cada uno de los candidatos".

EL PSRM "MERECE UN CAPÍTULO APARTE"

Ha criticado que el PSRM merece un "capítulo aparte" porque "ha sido uno de los primeros en aplaudir ese acuerdo de gobierno". "No sé en qué están pensando la inmensa mayoría de los socialistas de la Región cuando aplauden un acuerdo que es tremendamente perjudicial para la Región", ha aseverado.

"Sigo sin entender que un socialista de la Región pueda aplaudir que se apruebe la amnistía, o pueda estar de acuerdo en que se vaya a privilegiar a unos españoles frente a otros", según el líder del PPRM.

Además, ha dicho no entender la postura del PSRM porque, "si leemos detenidamente el acuerdo que va a propiciar el gobierno", no puede ser "más perjudicial para la Región de Murcia, sobre todo, en lo relativo a la materia del agua". Y es que ha recordado que "está condenando a la Región de Murcia a tener que vivir sin el trasvase Tajo-Segura", lo que "no es posible".

Por todo ello, los 'populares' van a llevar a cabo todos los recursos a su alcance para "impedirlo". De hecho, ha recordado que el PP, tal y como anunció, va a recurrir la ley de amnistía al Tribunal Constitucional "en el mismo momento en el que se apruebe".

JURA DE LA PRINCESA LEONOR

Por otro lado, López Miras ha confirmado que acudirá este martes a la ceremonia de jura de la Constitución de la Princesa Leonor en el Congreso.

"Lo que mañana vamos a vivir todos los españoles es un acontecimiento histórico", según el presidente del PP regional, quien ha señalado que él va a acudir como presidente de la Región, como representante del millón y medio de murcianos y como representante ordinario del Estado en la Región.

Ha destacado que esa ceremonia "es mucho más que un símbolo" porque la Princesa Leonor "representa la continuidad de la monarquía parlamentaria en España, lo que tiene un gran valor en cuanto a la solidez de nuestro Estado de Derecho".

Además, ha valorado que la monarquía también representa la "estabilidad política y social" en el país. "Eso supone el Rey, Felipe VI y la Princesa Leonor", según López Miras, quien acudirá en apoyo de la monarquía y "celebrando un momento importante" para España.

Además, ha señalado que supone respaldar un acto que está "recogido en la Constitución" por lo que, de alguna manera, ha valorado que su asistencia al acto supone "respaldar y defender la Carta Magna".

"Lo que me sorprende es que se ausenten los socios de Pedro Sánchez", según López Miras, quien ha reprochado que "es lo triste y lamentable para el PSOE". "Mientras que los constitucionalistas vamos a estar respaldando un acto que refrenda la Carta Magna; aquellos con los que Sánchez quiere formar gobierno se van a ausentar", ha aseverado.

Es decir, ha criticado que "aquellos que quieren dirigir el futuro de los españoles están en contra de nuestro Estado de Derecho y de nuestro ordenamiento jurídico", lo que ha calificado de "sorprendente y lamentable". "Es triste que los socios del que parece que puede ser presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mañana se vayan a ausentar porque no creen en la Constitución", ha insistido.

Y les ha recordado que, precisamente, la Carta Magna es la que ha permitido que "ellos puedan ser diputados, que sean senadores, que puedan ser ministros y que puedan formar parte de un gobierno".