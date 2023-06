López Miras, en COPE, tras el aviso de Vox: "El PP solo ha pedido respeto al resultado de las urnas"

Pocas horas después de que PP y Vox anunciaran un principio de acuerdo para gobernar juntos en la Comunidad Valenciana, el partido de Alberto Núñez Feijóo ponía este miércoles el contrapunto en Murcia al excluir a los de Santiago Abascal de la Mesa del Parlamento regional. Una situación a la que se ha referido este jueves en Herrera en COPE el presidente murciano, Fernando López Miras quien ha hecho un llamamiento a la 'responsabilidad'. "Si alguien cree que Murcia puede permitirse meses de bloqueo y una nueva repetición electoral, tendrá que explicarlo", ha señalado en referencia a las palabras del presidente de Vox Murcia, José Ángel Antelo, que amagaba con una repetición electoral tras haberse quedado sin la presidencia del Parlamento murciano tal y como le exigía.

Según el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, una vez constituido el parlamento para esta legislatura, no hay una fecha límite para que se celebre el debate de investidura y si, tras este, ningún candidato resulta investido presidente podrían convocarse de nuevo elecciones autonómicas, salvo que estas coincidieran con la celebración de los comicios generales.

López Miras ha explicado que con el voto de ayer a sus candidatos a la presencia de la Asamblea Regional "el PP solo ha pedido respeto al resultado de las urnas". "Los votantes entendieron en un 43% que tenía que gobernar el PP y eso es lo que se ha representado, no se ha votado en contra de nadie".

Recuerda el presidente regional que si en la Región no hay un gobierno del PP "no hay alternativa, porque la izquierda no suma de ninguna de las maneras, por lo que nos enfrentamos a un bloqueo".

"No es extrapolable a otras Comunidades"

Insiste el popular en que lo sucedido en la Región no es extrapolable a la negociación con Vox que el partido está llevando a cabo en otras Comunidades, dado que en este caso concreto han rozado la mayoría absoluta y logrado el tercer mejor resultado a nivel nacional."El PP ganó en Murcia de forma mayoritaria, mucho más que el bloque de izquierdas y a solo dos diputados de la mayoría absoluta.

No obstante se ha mostrado "consciente" de que en esta legislatura los populares necesitarán "llegar a acuerdos" ya que se encuentran a dos diputados para la mayoría absoluta.

En este punto, ha dejado claro que precisamente "el partido con el que tenemos más coincidencias, es Vox", al que señala "tenemos la mano tendida, al igual quea todos los partidos".

¿Tiene Murcia carta blanca de Génova para negociar los pactos? “El presidente Feijóo ha confiando en los presidentes autonómicos y nos ha dado permitido tomar las decisiones que entendemos más acertadas pero estando en un partido de ámbito nacional las decisiones se informan”, ha señalado.