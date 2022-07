López Miras coloca a Fernández de vocal y deja vacantes para dar voz a los críticos

Fernando López Miras, que este viernes será reelegido presidente del PP de la Región de Murcia como único aspirante al cargo, ha presentado una candidatura en la que ha integrado a la alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, y dejado varios cargos vacantes para dar cabida a todas las voces.



En su intervención, previa a la votación, ha presentado los nombres de quienes formarán su nuevo equipo, entre los que destaca el nombre de Fernández, sobre quien se especuló sobre la posibilidad de que le disputara el liderazgo del partido, si bien finalmente no formalizó su candidatura.



La primera edil, que no ha acudido este viernes al congreso, será una de las cinco vocales del Comité Ejecutivo del partido junto con Fulgencio Perona, Rebeca Pérez y Miguel Ángel Miralles.



Una de las vocalías la ha dejado vacante, al igual que varias vicesecretarías, porque una vez concluya el cónclave volverá a hablar con todos los cargos y afiliados para escuchar sus propuestas e integrar a aquellos que quieran participar en su proyecto, ha dicho.



Da así respuesta al exdirector general autonómico de Emergencias Manuel Durán, que también había barajado optar a la presidencia del partido y que antes del comienzo del congreso expresaba su malestar por la a su juicio escasa presencia de las voces más críticas con la organización actual.



En cuanto al resto de cargos, José Miguel Luengo continuará ocupando la secretaría general y Rebeca Pérez será coordinadora general, un cargo que no existía hasta el momento, con lo que la concejala del Ayuntamiento de Murcia gana peso en la organización interna del partido, en la que hasta ahora era vicesecretaria general de Territorial.



Joaquín Segado será vicesecretario general de comunicación; Conchita Pérez, de Política Social; Luis Alberto Marín, de Desarrollo Económico; Antonio Huéscar, de Descentralización, y Víctor Manuel López, de Política Municipal.



El Comité Ejecutivo lo integrarán 22 personas, todas ellas alcaldes o presidentes de sus juntas locales. "Si han conseguido el apoyo de sus afiliados, también tienen el mío", ha resumido.



Se trata de José Ángel Alfonso Hernández, Noelia Arroyo, José Ballesta, Tomás Baño, José Antonio Blasco, José Francisco García, Jesús García Martínez, Severa González, Antonio Jesús Garre, Catalina Herrero, Víctor Manuel López, Alicia Jiménez, María Remedios Lajara, José Miguel Luengo, María Marín, Juana María Martínez, Miguel Ángel Noguera, Juan Pagán, Antonio Huéscar, Eva María Reverte, Joaquín Segado y María Ángeles Túnez.



A ellos se suman como miembros natos del Comité Ejecutivo regional por serlo también del nacional Joaquín Buendía, Visitación Martínez y Luis Alberto Marín.



Otros cargos son los que ocuparán Marcos Ortuño como presidente del Comité Electoral y Agustín Alcaraz como secretario, Noelia Arroyo en el de Alcaldes y Francisco Abril en el de Derechos y Garantías.