López Miras anuncia que "los presupuestos de 2022 serán los que más destinen al Mar Menor de la historia"

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha recordado que los Presupuestos de la Comunidad de 20120 contemplaban 50 millones de euros para la recuperación del Mar Menor, mientras que los de 2021 incluían 55 millones de euros para ese fin, y ha anunciado que los de 2022 "serán los que más dinero lleven destinado para apoyar la recuperación" de la laguna salada si salen adelante con el apoyo de la Asamblea Regional.

López Miras ha hecho estas declaraciones en la sesión plenaria celebrada este miércoles por la tarde a preguntas del portavoz del Grupo Parlamentario Liberal, Francisco Álvarez, quien se ha interesado por las medidas del Gobierno regional "ante la no inclusión de partida en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) destinada a regenerar el Mar Menor".

Durante su intervención, López Miras ha señalado que el Gobierno murciano va a "seguir actuando en origen" y está "velando por el cumplimiento de la Ley del Mar Menor reforzando las inspecciones". De hecho, ha señalado que, durante el último año, se han inspeccionado más de 10.600 hectáreas con más de 31 nuevos funcionarios que se han incorporado".

López Miras ha señalado que es "mentira" que se hayan comunicado a la Comunidad Autónoma 8.500 hectáreas de regadío ilegal", sino que solo han sido 2.807 hectáreas, que son 158 expedientes que "están todos iniciados", tal y como ha asegurado. "No quiero ni pensar que sea una empresa del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la que está dando directamente el agua a la mitad de las hectáreas de regadío ilegal que están contaminando el Mar Menor", según López Miras.

Ha recordado que "se han iniciado las obras del Colector Norte y Sur de San Javier por valor de 4 millones de euros; al tiempo que el Gobierno regional ha invertido 2,5 millones de euros

en la red de saneamiento del Mar Menor; se está auxiliando a los municipios ribereños con la retirada de biomasa y más de tres millones de euros invertidos y 7.000 toneladas retir5adas".

Igualmente, ha señalado que "se está monitorizando de forma continua el ecosistema; se ha adjudicado ya el Plan de Ordenación territorial de la cuenca vertiente; y se ha aprobado el plan de inspección de explotaciones agrícolas 2022-2024 que exige la Ley del Mar Menor; y hemos iniciado un proyecto apasionante e ilusionante de renaturalización del Carmolí".

"TODO SON NEGATIVAS DEL GOBIERNO CENTRAL"

El presidente del Gobierno murciano ha recordado que tuvo una reunión el pasado mes de agosto, tras el episodio de anoxia, con la ministra Teresa Ribera, a la que pidió "colaboración y trabajar de forma conjunta, llegar a acuerdos y actuar, siendo consciente de que el debate de competencias no nos llevaba a ningún sitio" y pensando que "algo iba a cambiar".

Desde entonces, ha recordado que el Gobierno murciano ha propuesto varias medidas al Gobierno central. En primer lugar, propuso al Ministerio "que cortase el grifo de los regadíos ilegales que están perjudicando al Mar Menor", pero ha lamentado que la respuesta "fue negativa" y él se llevó una "primera decepción".

De igual forma, ha recordado que el Ejecutivo murciano propuso un convenio al Ministerio para que la Comunidad asumiera y corriera con los gastos de la limpieza de las costas, los lodos, fangos y secos, pero reprocha que obtuvo otra respuesta negativa. "Pedimos también la apertura puntual y reversible de la gola de Marchamalo, porque todos los científicos nos dicen que es importante que se regenere el agua, pero la respuesta fue también negativa", ha aseverado.

"No salimos de nuestro asombro, sobre todo en Marchamalo", según López Miras. Y es que ha recordado que la gola se ha dragado cinco veces en los últimos 12 años, desde 2009. De hecho, recuerda que lo hizo en 2011, siendo secretaria de Estado la actual minsitra. "¿Por qué ahora se nos dice que no?", se pregunta.

Igualmente, ha recordado que el Gobierno murciano envió otro convenio al Ministerio para ejecutar las obras del Colector Norte, con 100 millones de euros que quería pagar la Comunidad, pero lamenta que la respuesta fue también "negativa".

Y la "puntilla", añade, han sido los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que destinan "cero euros" a esta partida. Ha señalado que estos fondos "no aparecen porque no saben qué hacer con el Mar Menor". "Pueden contarnos las milongas que quieran de los fondos europeos: si supieran los proyectos que quieren llevar a cabo en la laguna salada estarían con nombres, con apellidos y con DNI, al igual que sucede con las inversiones en Cataluña y en el País Vasco".

Ha asegurado que el Ejecutivo murciano no va a estar "parado" y ha reconocido que, si no interviene el Gobierno de España no atúa, la solución será "mucho más compleja" y llevará "mucho más tiempo". Y es que, ha recordado que desde la ministra de Ribera, a través de la rambla del Albujón han entrado "más de 1,6 millones de litros de agua dulce y más de 270.000 kilos de nitratos, que es veneno para el Mar Menor".

"SÁNCHEZ NO HARÁ NADA"

Durante su intervención, Álvarez ha recordado que la ministra prometió en su visita que "dejarían a un lado" las diferencias políticas para trabajar por el Mar Menor y ha reconocido que le "costó mucho creerlo".

"Se cargó el Plan Vertido Cero sin proponer ni una sola alternativa, y ahora no aparece ni una sola vez el Mar Menor en las partidas para la Región de Sánchez en los PGE, demostrando una vez más que al Gobierno de España no le importa en absoluto el estado de la laguna salada", ha aseverado.

Álvarez ha recordado que cinco de los seis organismos oficiales implicados en la crisis del Mar Menor "son de titularidad estatal, y cero son las medidas tomadas". Lo más grave, a su juicio, es que "ni hacen ni dejan hacer".

Se ha mostrado "convencido" de que "Sánchez no hará nada" y, por eso, ha pedido a López Miras "que no deje de presionar para que su Gobierno pueda cubrir ese vacío e impedir con ello que la rambla del Albujón eche cada día casi cinco toneladas de nitratos".