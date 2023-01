López MIras: "Abrir el grifo se va a convertir en un lujo para miles de familias"

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha dicho este miércoles en Madrid, donde ha participado en una concentración en defensa del Tajo-Segura, que "abrir el grifo se va a convertir en un lujo" para miles de familias del Levante español si el Gobierno central no da marcha atrás en su decisión de "recortar" el volumen de agua trasvasada.

En declaraciones a los medios de comunicación, López Miras ha señalado que una de las reivindicaciones del Gobierno regional en materia hídrica es que "todos los españoles tengan acceso al agua en las mismas condiciones", algo que, a su juicio, "no está pasando", porque "hay españoles que no saben si el mes que viene tendrán agua y a qué precio en sus hogares".

"No estoy hablando solo de las empresas o de los agricultores. Este es un problema que va más allá de la Región de Murcia, de la Comunidad Valenciana, de Almería o de un sector como el agrícola. Afecta a todas las familias y a todos los sectores de forma transversal", ha apostillado el jefe del Ejecutivo murciano.

Asimismo, ha tildado de "estrictamente política, partidista y sectaria" la decisión del Gobierno central para aplicar el "recorte" al Tajo-Segura. Al hilo, ha insistido en que no existe "ni un solo informe científico, ni técnico que justifique o avale que si se recorta el trasvase esto va a tener una consecuencia positiva medioambiental, económica o social".

Frente a esto, ha señalado que "dos millones y medio de familias van a ver cómo se recorta un trasvase que lleva agua a sus hogares", y tendrán que acceder a esta "mucho más cara y mucho más escasa".

López Miras también ha hecho referencia a la disponibilidad de los alimentos al recordar que la del coronavirus fue "la primera pandemia en la historia de la humanidad" en la que no han faltado alimentos, gracias, en parte, al trasvase Tajo-Segura, que riega el 70% de las frutas y hortalizas que exporta España".

"Cómo va a afectar esto a la balanza comercial de España, cómo va a afectar ahora que nos preocupa, y con razón, tanto la subida de los precios de los alimentos y la inflación. Cuando haya menos productos y sean mucho más caros; cómo va a afectar a las empresas del transporte que su principal trabajo es transportar productos hortofrutícolas desde el Levante español, o a tantas y tantas familias que, de una manera u otra, dependen del Tajo-Segura; 300.000 familias en España. O esos 5.000 millones de euros del PIB español que están en juego en los próximos años por este recorte", ha dicho.

El máximo dirigente regional ha denunciado que el Gobierno central "está tomando una decisión política y no está analizando las consecuencias que va a tener para España y para todas las familias, no solo para un sector del tejido productivo o para un territorio de nuestro país".

Igualmente, ha manifestado que en España "hay agua para poder repartirla entre todos y tiene que llegar en las mismas condiciones". "Mire, yo les voy a poner un ejemplo: nadie se plantea que no llegue la electricidad a los hogares de nuestro país, independientemente de dónde se genera esa electricidad. Sin embargo, con el agua no pasa lo mismo. Sí estamos condicionando si unos españoles pueden tener acceso a un recurso básico en función de dónde venga el agua", ha precisado.

Al respecto, ha recordado que la Constitución "deja bien claro" que los recursos naturales del país "tienen que repartirse entre todos los españoles", y esto, ha dicho, es competencia "exclusiva" del Gobierno central.

"Yo no voy a permitir que se nos enfrente a unas comunidades contra otras, a unos presidentes autonómicos contra otros y a unos españoles frente a otros. La competencia la tiene el Gobierno de España, que tiene que garantizar el agua a todos los españoles en las mismas condiciones", ha recalcado.

"POCAS ESPERANZAS" EN EL MITECO

López Miras ha expresado que, si bien le gustaría que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) diera marcha atrás en su decisión respecto al Tajo-Segura, las esperanzas son "pocas" porque "desde 2018 que dijo Pedro Sánchez en Albacete que su objetivo era cerrar el trasvase todos los pasos del Ministerio han ido en esta dirección".

"Nunca nos han escuchado, no atienden a razones; no nos escucharon cuando presentamos alegaciones técnicas y científicas; no nos escuchan cuando les pedimos hablar. Llevo dos años enviando periódicamente cartas al presidente del Gobierno para poder sentarnos a hablar de esto y obtengo siempre la callada por respuesta, lo mismo con la ministra", ha criticado el presidente murciano.