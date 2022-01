El PP no logra los apoyos suficientes para reprobar al alcalde Serrano

El pleno del Ayuntamiento de Murcia finalizó con un tenso debate sobre la posibilidad de reprobar a su alcalde, el socialista José Antonio Serrano, que ha partido de una moción de urgencia del PP que, sin embargo, ha sido rechazada con los votos de PSOE, Cs y Podemos.

El PP ha registró el mismo jueves de urgencia esa iniciativa, por lo que se ha debatido pasadas las 8 de la noche, al final del pleno, tras el debate y votación de otras 19 mociones ordinarias planteadas por los grupos.

La portavoz municipal del PP, Rebeca Pérez, ha defendido la necesidad de reprobar al alcalde al considerar que está en su cargo tras salir adelante una moción de censura en marzo de 2021 “cuya justificación, basada en mentiras y denuncias infundadas, ha sido deslegitimada por la justicia”, en referencia al archivo que la fiscalía ha hecho de una denuncia sobre un supuesto uso fraudulento de vídeos en la campaña electoral del PP.

Ha insistido en que la citada moción no respondía a casos de “corrupción”, sino a “una campaña urdida en Moncloa para satisfacer egos personales” y “oscuros intereses políticos en Madrid”.

La portavoz de Vox, Inmaculada Ortega, ha apoyado la propuesta al considerar que desde el Gobierno local “se ha mentido descaradamente a los murcianos, se les ha ocultado información” en relación con la citada denuncia, al tiempo que ha lamentado que “se está haciendo un uso desmesurado, malo e intolerable de las instituciones públicas y el dinero público interponiendo denuncias falsas que solo responden a cazas de brujas de Mario Gómez”, el vicealcalde.

La moción, no obstante, no ha salido adelante al no contar con el apoyo de PSOE, Ciudadanos y Podemos.

Así, el portavoz socialista y concejal de Hacienda, Enrique Lorca, ha defendido que la moción de censura se argumentó por la “pésima, nefasta y negligente gestión” del anterior equipo de Gobierno, al que ha afeado que mantengan una “estrategia caciquil” para “embarrar y ocultar los pufos que han dejado”.

En ese sentido, ha mencionado las diversas sentencias judiciales que están condenando al Ayuntamiento a pagar indemnizaciones, por ejemplo, a la primera concesionaria del aparcamiento del Cuartel de Artillería, a la adjudicataria de las obras de reforma del propio cuartel, o a los promotores de desarrollos urbanísticos de la zona norte que no se llegaron a ejecutar.

La misma idea ha defendido el portavoz de Cs y vicealcalde, Mario Gómez, que ha recordado que en los archivos de las causas abiertas hasta ahora el fiscal siempre se ha referido a “multitud de irregularidades” si no penales, sí administrativas.

El portavoz de Podemos, Ginés Ruiz, se ha limitado a criticar que se presente como moción “urgente” una cuestión de esta índole.

Tras la votación en la que el asunto ha sido rechazado, Serrano ha tomado la palabra para defender que “la legitimidad de un alcalde ni la da ni la quita nadie, solo tener la mayoría en el pleno de la corporación”, tal y como él la mantiene 10 meses después de llegar a la alcaldía.