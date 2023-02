LifeTech Summit logra en UCAM HiTech 800 reuniones de startups con inversores, corporates e investigadores

Murcia se ha convertido esta semana en punto de encuentro nacional de inversores, startups e investigadores del campo de la alimentación, la salud y el deporte (startups, representantes de vehículos de inversión y business angels, responsables de grupos de investigación y representantes de áreas de innovación de empresas), que han participado en el foro tecnológico LifeTech Summit, organizado por el Instituto de Fomento de la Región de Murcia en colaboración con la Universidad Católica de Murcia, con la financiación de NextGenerationEU. La inauguración, ayer jueves, corrió a cargo de Josefina García, rectora de la UCAM; Joaquín Gómez, director del INFO, y José María Párraga, subdirector General de la Fundación Incyde. Este acto estuvo precedido por el programa Bootcamp UCAM Flow HiTech, desarrollado desde principios de la semana.

La incubadora de alta tecnología en salud, deporte y alimentación UCAM HiTech ha acogido el LifeTech Summit, en el que se han desarrollado mesas redondas, charlas one to one, pitches de inversores y emprendedores de éxito, meet& greet entre inversores, startups e investigadores y sesiones de networking, lo que ha permitido analizar la actualidad de estos sectores, las posibilidades de inversión y las perspectivas de innovación abierta y de crecimiento que ofrecen estos tres verticales.









Punto de atracción del talento

Este foro tecnológico ha situado a la Región de Murcia como un punto de atracción del talento. “Que inversores de distintos países estén aquí es un ejemplo de las oportunidades de inversión, y se pone en valor el conocimiento que generamos y el que somos capaces de atraer, lo que al final redunda en la creación de puestos de trabajo”, aseguró Joaquín Gómez, quien destacó la importancia de la colaboración público-privada, “en lo que UCAM HiTech es un referente no sólo a nivel nacional sino también internacional, y lo vemos día a día".

La incubadora de alta tecnología “fue el sueño de nuestro presidente, José Luis Mendoza, que ahora hace suyo la presidenta, María Dolores García”, destacó Josefina García, rectora de la Católica. “El tejido empresarial necesita respuestas inmediatas a sus necesidades y aquí se pueden encontrar, se pueden llevar a la realidad”, para lo que puso como ejemplo la alta participación en el LifeTech Summit.

Por su parte, José María Párraga, subdirector General de la Fundación Incyde, recordó la importante colaboración que esta entidad esta manteniendo con la UCAM desde hace años: “No hemos parado de hacer cosas juntos, y muy bien hechas, que realmente están dando frutos”, indicando que la Fundación Incyde está presente en cuatro continentes “y tenemos pendiente un quinto de la mano precisamente de la UCAM, con un proyecto que se gestó en el Vaticano para hacer centros de emprendimiento para personas que viven al día con un dólar".

Premios para Bioprocesia y FixToe

Hoy viernes el LifeTech Summit ha acogido un concurso de pitches de proyectos ante inversores. Los premios han sido para Bioprocesia, a través de su CEO Guiomar Sánchez, por ser la startup más impactante, y para FixToe, de la mano de su CEO David Lucas, como startup más invertible.