Las residencias de la Región realizan cribados diarios con test de antígenos a los trabajadores no vacunados

La vicepresidenta y consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, Isabel Franco, visitó la residencia de personas mayores San Basilio, en Murcia, para comprobar la puesta en marcha de las últimas medidas anticovid acordadas por las consejerías de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social y de Salud.

Estas pautas, que entraron en vigor el pasado día 16 de agosto, deben aplicarse en las 116 residencias de personas mayores y personas con discapacidad de la Región de Murcia, tanto en las que gestiona como en las que tiene plazas concertadas el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) y en las de titularidad privada.

Entre las medidas, se establece el cribado diario con test de antígenos a los trabajadores no vacunados, también contempla efectuar la prueba dos veces por semana a los trabajadores ya inmunizados.

Asimismo, se fija que no se reanudará el voluntariado y el trabajo del personal de prácticas hasta que estos no hayan recibido la vacuna.

El listado de medidas incluye continuar de forma exhaustiva con los protocolos de higiene, protección, distancia y toma de temperatura. El objetivo primordial es contener la incidencia de la pandemia en estos centros residenciales durante esta quinta ola.

Responsabilidad de los trabajadores

Isabel Franco apeló, de nuevo, a la “responsabilidad de todos los trabajadores, siempre respetando su libertad individual”, y puso el acento en “el carácter especial de los cuidados que reciben, tanto los mayores como las personas con discapacidad”.

La consejera precisó que el porcentaje de trabajadores no vacunados es de un 4 por ciento, entre un total de 7.500, y apuntó que algunos no se han vacunado por cuestiones médicas o algún otro motivo justificado. No obstante, insistió, “seguiremos con la campaña de concienciación que arrancó la semana pasada para animar a ese pequeño porcentaje a que se vacune”. Añadió que “controlaremos, a través de estas medidas que están en vigor, posibles casos positivos para tratar de garantizar al máximo la seguridad y la salud de todos y cada uno de los usuarios de estos centros”.

Franco destacó la “importante labor” del personal que trabaja en las residencias, “no solo a la hora de cuidar a nuestros mayores y personas con discapacidad, también en el cumplimiento riguroso de todas las medidas que hemos ido poniendo en marcha, según la evolución de la pandemia, ya que ésta nos iba obligando a actuar de forma diferente y específica en cada momento para frenar el avance del coronavirus”.

Aseguró que estas medidas “han dado sus frutos, ya que en los últimos días se ha ido reducido el número de residencias afectadas con algún caso positivo entre sus usuarios y trabajadores”. Isabel Franco reiteró que “estas recomendaciones funcionan y nos están ayudando a contener la pandemia gracias, en gran parte, al esfuerzo diario del personal de las residencias y su compromiso a la hora de cumplir con todas las medidas que se les han trasladado. Algo que hacemos extensible también al comportamiento ejemplar de los usuarios y sus familiares”.