Kiss cierre del II Rock Imperium de Cartagena

Los míticos Kiss, con su último y único concierto en España, ha sido la banda protagonista en la segunda jornada de esta segunda edición del festival Rock Imperium, que comenzó este pasado viernes y que ha concluido este domingo.

Y es que, la icónica e influyente formación estadounidense, una de las bandas de rock más grandes de todos los tiempos, ha ofrecido su despedida de los escenarios con esta fecha única en España, poniendo al II Rock Imperium Fest y a Cartagena en el mapa mundial.

La gira de despedida de Kiss, 'End of the road', lleva tres años girando por todo el planeta. Han marcado el 2 de diciembre para su último concierto en Nueva York. Pero antes han visitado Cartagena para despedirse de su fiel público español.

Kiss irrumpió en la escena musical en 1973 y son ya parte de la historia de la música, con temas como 'I was made for lovin you', 'Rock and roll all Nite' o 'Detroit Rock City'.

Pero la última jornada del festival, que ha comenzado a las 13.30 horas, ha tenido mucho más. Por los escenarios cartageneros han pasado bandas como Skid Row, los propios Kiss, The Winery Dogs, Lordi, Elegant Weapons, Nestor, Frozen Crown, Siska, Nordjevel, Demon, Aborted, Misery Index, Red Shark, Rise To Fall, Salduie, Death & Legacy, Rainover y Elure.