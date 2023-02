Un juzgado estudiará petición vecinal de parar las obras de movilidad de Murcia

El juzgado de lo contencioso administrativo número 3 de Murcia ha admitido a trámite la demanda interpuesta el pasado 19 de enero por la plataforma ciudadana Cierran Mi Barrio por la que pedían la suspensión cautelar de las obras de movilidad en el municipio, y le da al Ayuntamiento un plazo de diez días para presentar alegaciones a la petición.



Según ha informado la plataforma en un comunicado este lunes, el juzgado acordó el pasado 3 de febrero formar una pieza separada sobre esas posibles medidas cautelares para resolver si ordena o no la suspensión de las obras que se están llevando a cabo en diferentes puntos del municipio para crear nuevos carriles bici y bus segregados del tráfico rodado.



En su resolución, el tribunal da al Consistorio un plazo de diez días para que realice las alegaciones que estime oportunas sobre la posible suspensión de los trabajos y le requiere para que se persone y remita los expedientes administrativos de esos proyectos, apunta la entidad vecinal.



Según explicaron los representantes de la plataforma cuando registraron el requerimiento para la suspensión cautelar de las obras, su intención es que no se siga invirtiendo dinero público en unos trabajos que consideran que serán también revertidos por la justicia.



Cierran Mi Barrio ha reiterado al Ayuntamiento su petición de que pida una prórroga a la Unión Europea, de donde procede la financiación de los trabajos a través de los fondos Next Generation, para alargar sus plazos de ejecución sin perder esos fondos y poder abrir un periodo de alegaciones para mejorar los proyectos.



Otra organización vecinal, la Asociación de Vecinos de Senda de Granada, ha presentado hoy un estudio sobre los planes de movilidad alertando de que solo reducirán el tráfico privado en un 1,1 por ciento a pesar de que la inversión en estas obras es de 26 millones de euros.



Los colectivos vecinales han registrado unas 20.000 firmas en contra de estos proyectos.