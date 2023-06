José Luis Mendoza, a título póstumo, Carlos Collado, María Cascales y María Belzunce, medallas de oro

El ex presidente de la comunidad autónoma Carlos Collado, la científica María Cascales, el pintor Manuel Belzunce, los atletas Mariano García y Mohamed Katir, y el fundador la UCAM, José Luis Mendoza, recibirán el próximo 9 de junio, con motivo de la celebración del Día de la Región de Murcia, la Medalla de Oro de la comunidad.



El Consejo de Gobierno en funciones ha aprobado hoy esas distinciones, la máxima que concede la administración regional, y que se entregarán en el acto oficial que se celebrará en el nuevo teatro de invierno del Parque Almansa de San Javier.



Junto a ellos, ha explicado en la rueda de prensa el portavoz en funciones, Marcos Ortuño, también recibirán la Medalla de Oro de la Comunidad la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Lorca (Ceclor), la Unión de Cooperativas de Enseñanza de la Región de Murcia (Ucoerm), la Federación Murciana de Asociaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios Thader Consumo, las facultades de Informática y de Veterinaria de la Universidad de Murcia, las empresas Hero España y Marnys, las Fiestas de la Vendimia de Jumilla, y los Grupos de Coros y Danzas “Francisco Salzillo” de Murcia, Cieza y Yecla.



Asimismo, se concederá el Diploma de Servicios Distinguidos a la Escuela de Negocios y Administración de Empresas (ENAE) y a los sanitarios murcianos que intervinieron en el dispositivo de emergencias internacional por los terremotos de Turquía y Siria.



Entre las inversiones aprobadas en la sesión de hoy del Consejo de Gobierno, destacan los 5,77 millones de euros que se destinarán a reforzar las redes de comunicación de banda ancha y muy alta velocidad de los 590 colegios e institutos públicos de la Región de Murcia.



El objetivo es potenciar la conectividad de los centros para que puedan acceder a internet y a servicios corporativos con conexiones que permitan multiplicar el ancho de banda disponible y maximizar la disponibilidad del acceso.



Además, facilitará identificar equipos no autorizados para evitar tráfico no deseado en la red del centro.



En materia de Política Social, se ha aprobado la concesión directa de subvenciones por un importe total de 2,39 millones de euros para financiar los gastos de personal de los Centros de Atención Especializada para Mujeres Víctimas de Violencia de Género (CAVI) y de los Puntos de Atención Especializada (PAE), que hay repartidos por 29 de los 45 municipios de la región.



Los fondos se repartirán en función del área de influencia de cada centro, la demanda de usuarias y la población susceptible de intervención.



En esta red de centros trabajan 92 profesionales que el pasado año atendieron a 25.696 mujeres víctimas de violencia de género, y a otras 4.138 entre enero y abril de este año.



En cuanto a la protección del medio ambiente, se ha aprobado la licitación de un programa de censo y seguimiento biológico de fauna amenazada, con un presupuesto de 2,34 millones de euros, financiado en 60 por ciento por fondos europeos Feder.



Por último y entre otros asuntos, se destinarán 950.000 euros a dar a los jóvenes de entre 14 y 23 años ayudas de entre 100 y 250 euros para asistir a campamentos de verano y para hacer estancias en el extranjero para estudiar idiomas.



Las ayudas financiarán actividades realizadas hasta el próximo 10 de septiembre y las ayudas se podrán solicitar desde el 11 al 30 de ese mes.



Unos 6.000 jóvenes se podrán beneficiar de la ayuda de cien euros para la participación en campamentos y encuentros juveniles, mientras que hasta 1.400 jóvenes recibirán una subvención de 250 euros por la realización de cursos o programas de inmersión lingüística