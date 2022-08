Javi Pérez: "Molo ha sido clave para mi presencia en UCAM CF"

El lateral Javi Pérez ha sido presentado esta mañana en la sala de prensa del BeSoccer La Condomina como nuevo jugador del Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol de cara a la temporada 2022/23. El futbolista ha estado arropado por Francisco José Vives, gerente del Club, y Miguel Linares, director deportivo. Además, 2 Veces Marketing ha sido la empresa encargada de apadrinar esta rueda de prensa y ha estado representada por José Hernández, CEO de la empresa, y Juan Antonio Cano, gerente de 2VM.

Nuestro director deportivo ha explicado sobre Javi Pérez que "este año es su primer año senior. Es uno de los pasos más complicados de un jugador salir de sub23 y encontrar acomodo en un club que te de esa confianza. Javi es un lateral derecho con experiencia en esta categoría, formado en las bases del Sevilla FC. Creemos mucho en él y tiene un gran potencial. Estamos muy contentos de contar con él en esta etapa".

Tras las palabras de Miguel Linares, el nuevo jugador universitario ha afirmado que "a nadie le gusta descender y yo he tenido la suerte de encontrarme esta temporada al UCAM Murcia CF que ha confiado en mí. Estoy muy agradecido al Presidente, al Club, al míster y al director deportivo por esta oportunidad. Estoy deseando empezar esta nueva etapa aquí".

"Molo ha tenido un gran peso de culpa de que yo esté hoy en este gran Club. El míster me conoce, se su forma de trabajar y no dude ni un segundo en cuanto me llamo"

Solo faltan dos semanas para que arranque la temporada regular. Sobre el objetivo de este año, el andaluz ha remarcado que "todos sabemos en el Club en el que estamos y nuestro objetivo es ir partido a partido. Queremos luchar por el ascenso pero vamos a dar el máximo en el día a día para dar nuestra mejor versión cada fin de semana", subrayó.

El último test de pretemporada del UCAM Murcia CF será este domingo, a las 11h, frente al Hércules CF en el BeSoccer La Condomina. Javi Pérez ha valorado este periodo de preparación: "A pesar de ser todo el mundo nuevo, tanto jugadores como cuerpo técnico y dirección deportiva, creo que hemos competido ante rivales con grandes proyectos en Primera RFEF. Yo personalmente estoy contento como está trabajando este equipo y la plantilla que se ha formado".