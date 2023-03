CB Jairis cae ante Cadí La Seu (50-66)

El Hozono Global Jairis Alcantarilla cayó como local por 50-66 en el pabellón Fausto Vicent ante el Cadi La Seu y vio truncada su racha de dos victorias seguidas en la Liga Femenina Endesa cuando tenía una gran ocasión para seguir acercándose a la permanencia en la máxima categoría, aunque el equipo entrenado por Eric Surís sigue fuera de los puestos de descenso con dos triunfos de ventaja sobre el Innova TSN Leganés, que es la referencia en esa lucha y al que recibirá el miércoles.



El conjunto murciano, que venía de dar la campanada ganando por 58-76 en la cancha del Spar Girona, uno de los firmes candidatos a conquistar el título, y que en la primera vuelta se impuso por 51-64 en La Seu de Urgell, comenzó muy mal el encuentro y eso le lastró durante todo lo que vino después.



El primer cuarto finalizó con un 6-22 demoledor y, aunque en el segundo periodo las locales trataron de reaccionar, el Cadi La Seu llegó al descanso con 12 puntos de renta (25-37).



Tras el paso por los vestuarios se mantuvo la misma tónica, con el Jairis intentando acercarse y su rival manteniendo el tipo y en los diez minutos finales se entró todavía con opciones para la remontada (38-47).



Sin embargo, las ilerdenses no aflojaron y, con un buen baloncesto control y manteniendo la buena defensa, concluyeron el choque sin que su triunfo llegase a peligrar y se llevaron un partido que dominaron de principio a fin con una renta de 16 tantos.



En el capítulo de anotadoras el Jairis tuvo a la brasileña Débora Costa, con 10 puntos, como a la líder en ataque, y tras ella se situaron la canadiense Aislinn Konig, con 8; Belén Arrojo, con 7; Claudia Contell, la eslovena Shante Evans y la mozambiqueña Tamara Seda, con 6; la portuguesa María Bettencourt, con 4; la bosnia Melisa Brcaninovic, con 2; y la brasileña Erika de Souza, con 1, mientras que Rebeca Cotano no anotó y Marina Lizarazu y bahameña Lashann Higgs no participaron.



Por parte del Cadi La Seu el tope fue para Laia Raventós, con 14 tantos.



Con esta derrota, el cuadro alcantarillero se queda decimocuarto y antepenúltimo clasificado ahora con un bagaje de nueve victorias y 15 derrotas y los dos equipos que descenderían son el Leganés, con un 7-17; y el colista Clarinos Tenerife, con un 2-22.



El siguiente encuentro del Jairis será el miércoles a las ocho y media de la tarde otra vez en casa y precisamente ante el Leganés en un duelo clave para alcanzar el objetivo de continuar en la Liga Femenina Endesa.