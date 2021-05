El INFO forma a 150 empresarios junior para que aprendan a captar fondos de inversores para sus proyectos

El programa Murcia-Ban, del Centro Europeo de Empresas e Innovación de Murcia (Ceeim), adscrito al Instituto de Fomento (INFO), ha formado ya a más de 150 empresarios noveles a lo largo de sus seis ediciones anteriores, con el fin de ofrecer orientación a los nuevos emprendedores en la búsqueda de financiación para sus proyectos.

El VII seminario ‘Programa de preparación para la inversión’, organizado por la red de inversores privados Murcia-Ban, se celebrará el día 18 de mayo y estará orientado a fomentar la capacitación de los emprendedores y a adecuar sus proyectos, con vista a su presentación ante business angels para posibles inversiones en la fase inicial de las iniciativas.

El director del Instituto de Fomento (Info), Joaquín Gómez, explicó que “para los emprendedores noveles el acceso a la financiación suele constituir un obstáculo muy complicado, especialmente en los proyectos empresariales de marcado carácter tecnológico donde los beneficios se demorar durante meses, si no años. Por este motivo, jornadas de este tipo sirven para que los emprendedores aceleren la búsqueda de recursos y sean realistas sobre los obstáculos a los que se enfrentan”.

El programa está orientado a detectar y corregir los errores más habituales que los emprendedores cometen cuando presentan sus propuestas de negocios a inversores. Entre estos fallos están no preparar la documentación correcta; no conocer los principales métodos a la hora de definir la valoración de su compañía; no estimar de forma correcta el tamaño de ronda; no dejar entrever la escalabilidad del modelo de negocio; y no incluir proyecciones financieras que recojan todos los pormenores sobre una estimación ante casos de incertidumbre.

Gómez resaltó que “cualquier buena idea de negocio debe ir acompañada de una presentación articulada y fácilmente visualizable de modo que los potenciales inversores comprendan, de manera rápida, las posibilidades de éxito del negocio en el que planean invertir”.

El taller, que forma parte del proyecto UPAi 2021, financiado con fondos Feder de la Unión Europea, a través de las ayudas del INFO para fomentar la innovación y el emprendimiento, contará con la participación del experto en formación de emprendedores, consultor y CEO de Andseed, Javier Sánchez Guerrero, que abordará las etapas en el proceso de fundraising y tipología de inversores, la preparación de una ronda de inversión profesional, y dará recomendaciones para presentaciones eficaces. También tratará sobre las claves para preparar el Termsheet y pacto de socios, y los tipos de financiación pública recomendados para las rondas de inversión.

La asistencia al seminario está recomendada para quienes vayan a buscar una ronda de inversión. El enfoque será práctico en su totalidad y los participantes tendrán ocasión de plantear sus dudas. La jornada se celebrará el día 18 de mayo, de 17:00 a 19:00 horas, en formato online. La participación es gratuita, previa inscripción en https://n9.cl/qen5e. Las plazas están limitadas. Se puede obtener más información en el correo electrónico info@ceeim.es.