El IMIDA presenta en Bruselas los avances en las técnicas para la descontaminación agroquímica

Representantes del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental (IMIDA) mantuvieron encuentros en Bruselas con expertos de instituciones y empresas internacionales para presentarles los avances del proyecto LIFE AgRemSO3il que combina técnicas como la solarización con la ozonización in situ para la eliminación de residuos plaguicidas en las explotaciones agrarias.

El proyecto piloto LIFE AgRemSO3il desarrolló, testó y demostró a escala de explotación una nueva tecnología para la descontaminación de residuos plaguicidas en los suelos de las explotaciones agrarias, demostrando la viabilidad de esta innovación, que no dispone de alternativas disponibles en el mercado, a través de un prototipo en fincas comerciales, gracias a la colaboración de la cooperativa Expo-Águilas, según explicó José Fenoll Serrano, investigador coordinador del Equipo de Sostenibilidad y Calidad Hortofrutícola del IMIDA.

El sistema AGREMSOIL es una combinación de técnicas: la ozonización genera radicales hidroxilos para atacar y destruir cualquier molécula orgánica a CO2, H2O y sales minerales; y la solarización se basa en la colocación de un plástico transparente en el suelo durante los meses de verano, cuando la temperatura y la radiación luminosa son más intensas.

La presencia de plaguicidas en el suelo es un problema medioambiental que se ve incrementado por el amplio uso de plaguicidas en todo el mundo y la ausencia de tecnologías de descontaminación a gran escala. Los resultados del proyecto LIFE AgRemSO3il han mostrado una elevada eficacia en la descontaminación del suelo agrícola en invernaderos, con una baja incidencia sobre la actividad microbiana, que hay que proteger y una cierta incidencia sobre el control de nemátodos patógenos.

Asimismo, se da la circunstancia de que el uso de ozono en agricultura no está autorizado en la actualidad, por lo que un importante objetivo de la jornada ‘Innovations to reduce and remediate farm soil pollution: a contribution to the EU Soil Strategy’ fue poner dichos resultados a disposición de los representantes de diferentes direcciones generales de la Comisión Europea para, seguidamente, abrir un debate sobre sus posibles aplicaciones presentes y futuras contemplando las implicaciones legales.

El coordinador del Equipo de Sostenibilidad y Calidad Hortofrutícola del IMIDA resaltó que el proyecto ofrece una nueva solución para apoyar las funciones del suelo como parte del ecosistema más amplio y el impacto en los productos alimentarios con sus consiguientes efectos en la salud humana, y añadió que permite además la integración de los objetivos medioambientales en la Política Agrícola Común, promoviendo la convergencia de las políticas de la UE en materia de agricultura y medio ambiente.

LIFE AgRemSO3il es un proyecto piloto cofinanciado por el programa de medio ambiente LIFE de la Comisión Europea que se ha llevado a cabo a cabo en España, en la Región de Murcia desde junio de 2018 y finaliza el próximo 31 de diciembre de 2022.

La apertura de la jornada estuvo a cargo del director general de Unión Europea de la Región de Murcia, Adrián Zitelli. El encuentro contó con la presencia destacada de Natalia Rodríguez Eugenio, experta de la FAO y Global Soil Partnership en contaminación de suelos, así como de Annette Schneegans, responsable sectorial de políticas de Investigación agraria y de la Secretaría para la Mission Soil, de la EU Mission A Soil Deal for Europe, de la Comisión Europea.

El proyecto LIFE AgRemSO3il, con un presupuesto de 2,2 millones de euros, ha sido financiado en un 60 por ciento con fondos comunitarios mediante el programa LIFE, ha sido coordinado por el IMIDA, con la participación de NOVAGRIC S.A., CEBAS-CSIC y la consultora ID Consortium, y ha contado con la colaboración desinteresada de la cooperativa Expo-Águilas y del Ayuntamiento de Águilas.