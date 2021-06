Hostemur critica que Salud no permita apertura del ocio nocturno

La Federación Regional de Empresarios de Hostelería y Turismo (Hostemur) ha criticado este martes que la Consejería de Salud no haya permitido la apertura del ocio nocturno con las mismas medidas que se aplican al resto de hostelería tras once meses en los que estos 5.000 empresarios no han podido abrir por las restricciones en la pandemia.

A su juicio, “es inconcebible que estos negocios sigan clausurados a día de hoy, cuando ya se permite a la hostelería cerrar a la una de la mañana. Están asfixiándonos, llevándonos poco a poco a la muerte empresarial”, se duele Pedro Alarcón, responsable de ocio nocturno de la patronal", agregó.

Una medida con la que, en opinión de los hosteleros, se fomentan los botellones y las fiestas privadas.

“A los empresarios, que podemos ejercer un servicio responsable, controlado en todo momento, no nos dejan trabajar. Y con esa actitud alimentan los verdaderos focos de contagio, las reuniones particulares que se escapan a la intervención de las autoridades. Nos tratan como criminales”, se queja el presidente del sector discotecas, Pedro Alarcón.

Alarcón se muestra dolido especialmente por la comparación con otras zonas de España donde sí se ha permitido la apertura del ocio nocturno. “No se pueden tener legislaciones diferentes en este sentido cuando la libre circulación por todo el país está permitida”, señala el responsable de ocio nocturno de Hostemur.

“Se están perdiendo cientos de puestos de empleo y se están arruinando cientos de empresas que no van a poder volver al mercado cuando las autoridades decidan salir de su error”, apuntan desde la patronal. “Es la ruina total de un sector muy importante para el país”, sentencian.