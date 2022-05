HiTech Investor Talks reúne en la UCAM a los principales inversores del ecosistema emprendedor nacional

Tom Horsey (Eoniq Fund), Jesús Alonso (Cupido Capital) y Juan López (Kibo Ventures), entre otros, analizarán este próximo jueves 2 de junio las posibilidades de inversión en el ecosistema innovador y las perspectivas de crecimiento que, en el sector de la salud, la alimentación y el deporte, ofrece la aceleradora de startups de la Universidad Católica de Murcia. HiTech Investor Talks está organizado por el Instituto Tecnológico de Murcia a través del UCAM HiTech.

A través de mesas redondas y sesiones de networking que comenzarán a las 17:30h, los asistentes al evento podrán descubrir la visión y el análisis que los principales inversores del panorama nacional hacen sobre el ecosistema startup actual.

En las mesas redondas, moderadas por Estefanía Pastor y Chema Nieto, se expondrá cómo el sector de la alimentación, la salud y el deporte suponen actualmente un gran foco de innovación en nuestro país. También se analizará la actualidad inversora dentro del panorama innovador y las variables determinantes para el ‘exit’ dentro de una startup, el momento más idóneo para realizarlo, qué estrategias hay que seguir o tipos de ‘exit’ pueden realizarse dentro de la compañía.

En las mesas participarán inversores protagonistas del ecosistema de startup como Jesús Alonso, partner de Cupido Capital; Leonor Romero, coordinadora de Innovación en KM ZERO Food Innovation Hub; Daniel Oliver, director de Capital Cell; Bruno Dureux, socio-director de Innoventures Capital; Tom Horsey, managing partner de Eoniq Fund; Juan López, partner de Kibo Ventures; Paloma Mas Pellicer, inversora & Events and Culture Manager en Plug and Play; Emilio Nicolás, cofundador de Erasmusu; Joshua Novick, managing partner de Bondo Advisors, y Javier López, CEO de Erasmusu.

Sobre UCAM HiTech

Centro de innovación y aceleración empresarial creado por la Universidad Católica de Murcia, cuyo objetivo es fomentar la cultura del emprendimiento y la investigación aplicada al mundo de la salud, el deporte y la alimentación. UCAM HiTech desarrolla un programa integral de apoyo al emprendimiento que permita ayudar a proyectos empresariales innovadores de las áreas de salud, deporte y alimentación que se encuentren en cualquier fase de desarrollo, desde la ideación y validación hasta la aceleración y puesta en valor en el mercado.

Sobre Investor Talks

Punto de encuentro del ecosistema innovador con inversores, Business Angel y Venture Capital, es el lugar que los humaniza y los acerca a cada emprendedor, a cada institución, a cada corporate, o cada aceleradora a través de charlas y conversaciones informales que permitirán conectar a emprendedores del ecosistema nacional e internacional que están desarrollando su proyecto, idea o startup, con inversores, Business Angel o Venture Capital, que puedan ser figura clave en la fase en la que se encuentra su compañía.