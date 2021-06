Hacienda ya ha pagado 171,3 millones a 265.268 contribuyentes murcianos de la Renta 2020

Un total de 265.268 contribuyentes han recibido hasta este martes 1 de junio, su devolución del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) correspondiente a 2020, y el importe total devuelto alcanza los 171,3 millones de euros.

De este modo, han aumentado un 8,91% las devoluciones en comparación con la misma fecha del año pasado, y un 11,61% en importe, según datos del Ministerio de Hacienda.

Así, un total de 430.723 contribuyentes de la Región han presentado ya su declaración, lo que supone un incremento del 7,44% respecto al año pasado.

En el conjunto de España, la Agencia Tributaria ha devuelto 4.912 millones de euros a 7.427.000 contribuyentes en los dos primeros meses de campaña del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de 2020 (IRPF 2020), según ha informado el organismo este martes.

Con ello, el 79,8% de las devoluciones solicitadas y el 72,4% de los importes correspondientes a devolver han sido ya abonados, debido al ritmo que se mantiene en el número de devoluciones pagadas (un 2,7% más respecto al año pasado) y de importes abonados (+3,8%).

A un día de que comience la atención presencial en oficinas, ya han presentado su declaración 12.825.000 contribuyentes, lo que supone 433.000 más que el pasado año y 1.079.000 más que hace dos años.

Además, en un ejercicio marcado por el impacto de la pandemia, ya se han presentado 1.932.000 declaraciones por parte de perceptores de prestaciones por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y 229.000 beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV) han cumplido también con la obligación de presentar declaración.

Desde el punto de vista del saldo de la declaración, aquellas con solicitud de devolución descienden ligeramente (un 1,9%), según lo previsto para el conjunto de la campaña, mientras el crecimiento de las presentaciones se concentra en aquellas con saldo a ingresar (+13%).

Cabe recordar que estos contribuyentes no tienen que realizar los primeros pagos hasta el final de la campaña, con independencia del momento en que presenten la declaración, y que, además, en particular los afectados por los ERTE con declaraciones a ingresar, cuentan este año con una vía adicional de facilitación de liquidez al poder optar por un fraccionamiento del pago en seis meses sin intereses.

Está previsto que en toda la campaña se presenten 21.570.000 declaraciones, un 2,1% más que el año anterior. De ese total, se prevé que 14.330.000 den derecho a devolución, dos tercios del total y un 1% menos que el año anterior, por un importe de 10.857 millones de euros. A su vez, se esperan 5.960.000 declaraciones a ingresar, un 5,7% más, por importe de 12.976 millones.

MÁS DE 778.000 DECLARACIONES POR TELÉFONO

En cuanto a las vías de presentación, además del canal telemático principal, que es la página web de la AEAT, destacan las presentaciones a través de la aplicación móvil de la Agencia.

Por esta vía se han presentado más de 359.000 declaraciones hasta hoy, de las cuales más de 242.000 se corresponden con presentaciones 'en un solo clic' y el resto son contribuyentes a los que la aplicación ha derivado a la web de la Agencia para realizar alguna modificación y han vuelto a la 'app' para concluir la presentación.

Además, en menos de un mes de funcionamiento del plan 'Le Llamamos', se han presentado 778.000 declaraciones por esta vía de asistencia personalizada al contribuyente, que mantiene el refuerzo de su capacidad dispuesto el año pasado por la pandemia.

Este ritmo de presentaciones a través del 'Le Llamamos' supone un crecimiento del 34% con respecto a las mismas fechas del año pasado, en que ya se estaba produciendo un intenso incremento del uso de esta vía de presentación por parte de los contribuyentes.

El plan 'Le Llamamos' cuenta con un diseño que permite atender desde el primer día al mismo perfil de contribuyentes que en la atención presencial en las oficinas, así como a nuevos colectivos que lo necesiten, caso, especialmente, de los perceptores del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Una vez que el contribuyente pide cita (se recomienda la solicitud por Internet o mediante servicio automático en el 901 12 12 24 y en el 91 535 73 26) y elige horario de mañana o de tarde, el sistema le propone un día y una hora en la que recibirá la llamada del funcionario de la Agencia.

COMIENZA LA ASISTENCIA EN OFICINAS

A partir de este miércoles 2 de junio, la Agencia Tributaria complementa la asistencia por teléfono con el tradicional servicio de confección en oficinas con cita previa, que prestará en colaboración con comunidades autónomas y ayuntamientos.

La atención en oficinas este año sigue afectada por las medidas sanitarias de reducción de aforos y mantenimiento de distancias de seguridad en zonas comunes y entre puestos de atención.

Por estos mismos motivos, la cita para la asistencia en oficinas se abrirá periódicamente y por un intervalo reducido de días, para a continuación abrir otros días de cita, y así sucesivamente hasta el final de la campaña.

Por tanto, la Agencia Tributaria ha explciado que si en un momento dado el contribuyente no encuentra citas disponibles, ello no significará que no queden citas, sino que se volverán a abrir más citas unos días después, aunque se recomienda no esperar a esa nueva apertura, sino optar por el servicio 'Le Llamamos'.