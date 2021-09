Guardiola: "Mientras Sánchez siga en La Moncloa, en la Región no habrá líderes, solo marionetas del sanchismo"

La portavoz del PP, Miriam Guardiola, ha declarado que "mientras Sánchez siga en La Moncloa, en la Región de Murcia no habrá líderes socialistas, solo marionetas del sanchismo". Así lo ha afirmado en la rueda de prensa concedida tras el abandono de Diego Conesa a seguir como secretario general del PSRM, incidiendo en que "los socialistas murcianos han sido cooperadores necesarios de los continuos de ataques de Sánchez a la Región de Murcia en agua, financiación, infraestructuras, impuestos o Mar Menor".

"Jamás los hemos escuchado alzar la voz ante las injusticias y los continuos ataques de Sánchez, siempre mirando hacia otro lado con un silencio cómplice", ha denunciado la portavoz.

"Conesa se va por la puerta de atrás, abandonando el barco socialista que hace aguas", ha destacado la portavoz, para añadir que "esto era crónica de una muerte política anunciada después de 4 años de sumisión a Sánchez".

"Deja una herencia nefasta", ha reseñado la 'popular', a lo que ha recordado que "en su haber quedará el chapucero intento de moción de censura y el intento de golpe a la democracia tratando de arrebatar la soberanía a los murcianos al intentar modificar el Estatuto de Autonomía aprobado por unanimidad".

"Un ejemplo claro de este seguidismo lo tuvimos ayer mismo en la Asamblea regional, cuando el PSRM votó en contra de la recuperación del Mar Menor al votar no a la prohibición de vertidos, al votar no a la prohibición de fertilizantes nitrogenados en la zona 1 y al votar no a la reducción de plazos en la tramitación de expedientes de regadíos ilegales", ha denunciado Guardiola.

La portavoz ha puntualizado que "el socialismo en la Región es solo una delegación del sanchismo" y que "hace tiempo que están a la deriva sin proyectos, sin programa y sin defender los intereses de la Región, solo sus intereses políticos demostrando que son socialistas antes que murcianos y dando la espalda a los ciudadanos".

Guardiola espera que a Conesa "no le hayan ofrecido un retiro dorado a coste de los ciudadanos de la Región". Asimismo, ha confesado que "no sabemos si se va por imposición o por decisión personal, ya que no ha querido responder a las preguntas de los periodistas".

Al hilo, la 'popular' ha afirmado que "frente a toda esa falta de liderazgo, el PP es el valor seguro que merecen los murcianos, con un líder indiscutible, Fernando López Miras, que ha salido reforzado de su gestión en los momentos más complicados como la pandemia, las DANAS o la moción de censura".

EL PP, UN VALOR SEGURO

Además, ha añadido que "ha demostrado capacidad de gestión y liderazgo tomando decisiones valientes, acertadas y anticipadas" que "hoy sabemos que han sido efectivas y han dado resultado salvando vidas, protegiendo nuestra economía y dando estabilidad política e institucional".

El Partido Popular es "un partido que defiende, por encima de todo y de todos, los intereses de esta tierra y del millón y medio de murcianos, con sentimiento de Región y de país".

"Somos un partido con proyecto que defiende espacios de libertad económica, baja presión fiscal, protección de las pymes, comercios, autónomos, familias y defensa de los 45 municipios". En definitiva, ha concluido Guardiola, "un valor seguro en el que confían los murcianos y que, hoy mas que nunca, y ante la deriva socialista, es el partido que merecen y necesitan los ciudadanos".

