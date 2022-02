Un grupo de ucranianos piden en Murcia fin de ataques y organiza ya la ayuda

Alrededor de un centenar de ucranianos de la comunidad de los alrededor de 7.400 residentes en la de Murcia ha pedido este jueves en una concentración en esta capital que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, detenga la guerra a su país, al tiempo que organiza ya ayuda financiera y material para familiares y amigos que allí viven.

El portavoz de la Asociación de Ucranianos de la Región de Murcia, Marko Liakjovch, ha relatado en la plaza de la Cruz Roja esta tarde que viven la situación" con mucha preocupación", no así "sorpresa, porque se veía venir con las declaraciones de Putin y sus actos de agresión".

"Desde allí nos llega preocupación por lo que va a pasar, porque nadie está preparado para una guerra", ha comentado rodeado de compatriotas y también de murcianos entre pancartas en las que se leía en español "Putin: fuera tus manos de Ucrania", "Ucrania por la paz mundial", "Gloria a Ucrania. Gloria a tus héroes", "Libertad Ucrania", con la imagen de la paloma con la rama que simboliza la paz, y en inglés "Putin asesino e invasor".

Una bandera patria de varios metros de longitud sostenida por varias personas y otras más pequeñas a modo de capa y chándales amarillos y azules se dejaban ver con carteles en su lengua materna entre cánticos de himnos y canciones tradicionales mientras por un micrófono con un altavoz grande iba pasando gente dejando su testimonio al resto y a los viandantes de la zona.

"Vamos a comunicarnos y a ayudar lo que podamos por ellos y por los que luchan para que no sufra más gente, no solo de Ucrania", decía una mujer de allí, mientras una de aquí aseguraba sentirse como ellos porque "las injusticias solo tienen un camino y esta es una muy grande".

"Vosotros sois un pueblo tranquilo y trabajador que no se mete con nadie, pero este individuo quiere que también seáis rusos a la fuerza. El Gobierno y el pueblo de españa está con vosotros", añadía antes de que un murciano casado con una ucraniana hablara de lo "fatal" que era lo que "este tirano lleva haciendo desde 2014, intentando robar vuestro país, reunificando la Unión Soviética con la amenaza de que tiene armas nucleares".

"Si hay sanciones económicas, que lo jodan bien jodido", apostillaba antes de ufanarse de haber tenido "la suerte de estar en vuestro país precioso, con gente superamable y acogedora", apostillaba.

A otra madre de Ucrania con un hijo allí se le entrecortaba la voz al referirse a "un dolor que no se puede definir con palabras", mientras otra compatriota hablaba de su país, "rico, grande, con gente muy buena y trabajadora que puede perderlo todo ahora por culpa de Putin: No puede ser, pedimos a Dios que nos ayude", rogaba.

"Hemos llegado a un punto muy jodido tras 30 años luchando para que ahora venga una agresión y podamos perder la democracia", apostillaba otro ucraniano, a lo que otra agregaba que estaba "muy decepcionada con Europa y el mundo, que no ha hecho nada, solo hablar, hablar, hablar".

"Nos hemos despertado con llamadas de la familia, están en shock. Si no nos apoya el mundo entero, no vamos a poder salir, pero esperamos que todo salga bien", confiaba otra, tras lo que una última decía: "Venimos con la paloma de la paz, es el siglo XXI, no queremos guerras".