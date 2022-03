Gobierno y transportistas cierran un pacto con rebaja en carburante

El Gobierno y el Comité Nacional de Transporte por Carretera -órgano en el que no están incluidos los transportistas que convocaron un paro que se prolonga desde hace once días- han alcanzado un acuerdo esta madrugada que incluye una rebaja de 20 céntimos por litro en el combustible hasta el 30 de junio.

Así lo ha anunciado el Ministerio de Transportes después de casi doce horas de reunión -una vez excluidos los recesos-, un consenso con el que ambas partes confían en convencer a los transportistas en paro indefinido a retomar finalmente su actividad.

No obstante, los responsables de la llamada Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte insistieron el jueves en que descartaban "totalmente" poner fin al paro independientemente del resultado de la negociación, y de hecho para este viernes han convocado una manifestación frente a la sede del Ministerio del ramo en Madrid.

El documento suscrito por las asociaciones de transportistas que forman parte del Comité especifica que las ayudas del Ejecutivo al sector ascenderán a más de 1.050 millones de euros.

Según el desglose del Ministerio, más de 600 millones se destinarán a conceder una bonificación de 15 céntimos por litro de combustible a los profesionales de este colectivo, a lo que se sumarán otros 5 céntimos -como mínimo- aportados por las petroleras.

Los cálculos del Gobierno apuntan a un ahorro mensual de unos 700 euros por camión que funcione con gasóleo.

Además, también se concederán otros 450 millones de euros en ayudas directas al sector tanto de transporte de mercancías como de viajeros procedentes de los presupuestos públicos: la cuantía será de 1.250 euros por camión, 950 por autobús, 500 por furgoneta y 300 por vehículo ligero (taxis, VTC y ambulancias), con un límite de 400.000 euros como máximo por empresa.

El acuerdo incluye ampliar el plazo de los vencimientos de los préstamos ICO al sector y duplicar el presupuesto para las ayudas al abandono a la profesión de transportista (de 10 a 20 millones de euros).

Asimismo, el Gobierno se compromete a enviar al CNTC antes del 31 de julio un borrador de proyecto de ley para aplicar al sector del transporte "los principios de la ley de la cadena alimentaria" para evitar un abuso de la subcontratación e impedir que se abone por sus servicios un precio inferior al de sus costes.

Todas estas medidas entrarán en vigor una vez se apruebe el decreto ley que prepara el Ejecutivo para el consejo de ministros del próximo martes 29 de marzo como parte de su plan de respuesta al impacto económico de la guerra en Ucrania.

"El Gobierno ha cumplido con su parte y el sector del transporte debe ser responsable (...) no es admisible que se someta a la sociedad a más incertidumbre, las reivindicaciones del Comité y de la plataforma han sido ampliamente atendidas y no existen motivos ni excusas para no retomar totalmente la actividad", ha defendido la ministra de Transportes, Raquel Sánchez.

En rueda de prensa tras dar por finalizada la reunión, Sánchez ha pedido a los transportistas participantes en el paro de estos días que se lean el acuerdo y ha apelado a su "responsabilidad" para recuperar la normalidad después de los problemas de suministro registrados como consecuencia de su movilización.

Sobre el anunciado rechazo de la Plataforma a las medidas consensuadas hoy por no haber sido partícipe de la negociación, la ministra ha insistido en que "lo importante no es quién se sienta en la mesa", y ha defendido que las asociaciones que forman parte del Comité son los interlocutores válidos debido a que fueron elegidas recientemente por todo el sector.

Preguntada por qué el Gobierno tardó en actuar más de una semana desde que arrancó el paro -el pasado 14 de marzo-, Sánchez ha subrayado que su incidencia fue "muy minoritaria" en un principio y que con el paso de los días ya se sumaron "muchos transportistas de buena fe" debido a que la subida del precio de los carburantes dificultaba su operativa.

No obstante, ha lamentado los actos violentos registrados desde que comenzaron las protestas, y ha recordado que se movilizaron en estos días 24.000 agentes para impedir este tipo de situaciones y garantizar la seguridad de 5.000 convoyes organizados para garantizar el suministro.

El presidente del CNTC, Carmelo González Sayas, ha precisado a los periodistas que el acuerdo se ha tomado "por unanimidad".

PLATAFORMA NACIONAL MANTIENE EL PARO

La huelga de transportistas se mantiene, a pesar del acuerdo alcanzado entre Gobierno y patronal esta madrugada. Así lo ha confirmado en Herrera en COPE el presidente de la Plataforma Nacional para la Defensa del Transporte, Manuel Hernández, que no está satisfecho con lo acordado: “Más de lo mismo. Todo esto es propaganda que no mueve nada el fondo. Siguen despreciando al transportista de a pie. No se sientan y no quieren negociar con nosotros. No hay ninguna justificación para desconvocar este paro”.

Hay que recordar que el Gobierno no se ha sentado a negociar con los representantes de la Plataforma Nacional para la Defensa del Transporte, convocante de la huelga: “Si a nosotros nos suben 20 céntimos el gasoil y luego nos suben 25 qué solución nos están dando. Esto es pan para hoy y hambre para mañana. No pedimos ayudas, pedimos vivir de nuestro trabajo. Es lo que esta gente de la patronal no quiere hablar, porque ellos son los mayores culpables de contratar a 5 y pagar a 2. Como no quieren perder la vaca de las tetas gordas siguen obviando el problema real”.

Desde la Plataforma Nacional para la Defensa del Transporte no reconocen como interlocutor legítimo al Comité Nacional de Transporte por Carretera: “A nosotros no nos tienen que negociar nuestros cargadores las condiciones de trabajo ni las condiciones económicas. A ver si cuando nos vea la ministra esta mañana en la puerta del Ministerio se digna a saludarnos, que le vamos a hacer la ola”, ha asegurado Hernández, en referencia a la protesta que se está produciendo esta mañana de viernes frente al Ministerio de Transportes.

Sobre si los otros huelguistas que no pertenecen a la Plataforma Nacional aceptarán el acuerdo con el Gobierno, Hernández se ha mostrado convencido de que no será así: “No van a aceptar ningún acuerdo, porque no soluciona el problema. Nosotros estamos por debajo de costes entre un 40% y un 50%. Que nos descuenten 20 céntimos de gasoil ayuda, pero no soluciona el problema. No llevamos 12 días parados para ahora aceptar limosnas, y encima sin haberse dignado a escucharnos. Estamos pidiendo que se prohíba la contratación por debajo de los costes de explotación. Si la administración no remedia que al pequeño transportista se le contrate a pérdidas, no tenemos ninguna solución”.

Hernández recuerda que los principales convocantes de la huelga no se han sentado a la mesa con el Gobierno y siguen esperando una llamada: “El problema lo tiene todo el que se gana la vida con un camión. Y no el que subcontrata los camiones para transportar las mercancías. O se acata ese problema o esto, desgraciadamente, va a ir para largo. Nosotros no perdemos la esperanza. Son ellos los que están prolongando una situación que es irreal. Aquí el problema lo tiene el pequeño, que son el 90% de los camiones que se pasean por las carreteras. Nosotros no queremos que ocurra, pero nos están abocando a ello”.