El Gobierno regional solicita a Renfe que amplíe los servicios directos del AVE a Madrid

El Gobierno regional ha solicitado a Renfe que amplíe los servicios directos del AVE a Madrid, ya que actualmente sólo dos de los trenes en cada sentido programados a Madrid tienen una duración de menos de tres horas. Considera que es necesario responder al amplío interés de la ciudadanía y la importante inversión pública en la nueva línea de Alta Velocidad.

Así se lo ha trasladado este miércoles el consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga, al presidente de Renfe, Isaías Táboas, durante un encuentro celebrado en Madrid en el que puso de manifiesto "la necesidad de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se replantee a la máxima urgencia la programación de los servicios AVE diseñados inicialmente porque son manifiestamente insuficientes".

"Una vez superada la fase de prueba de la nueva infraestructura es necesario responder a la demanda de la ciudadanía que necesita tiempos de viaje competitivos que se correspondan a la importante inversión pública que hemos realizado en la nueva línea de Alta Velocidad", ha explicado el consejero.

Ha indicado que "un tren que tarde más de tres horas no puede considerarse alta velocidad ni una alternativa real al vehículo privado" y señaló que "si no mejoran los tiempos de viaje a Madrid no estaremos sacando el máximo rendimiento a la importante inversión realizada en la infraestructura de la nueva línea ferroviaria y por tanto, no dispondremos de todas las oportunidades económicas que ofrece la mejora de la conexión con la capital".

Díez de Revenga ha considerado que, pasado un mes de su puesta en marcha, "es el momento de que se pongan más servicios que mejoren los tiempos con respecto a los originalmente diseñados para cumplir con las expectativas tanto de los ciudadanos de la Región de Murcia como de los que nos visitan, bien por motivos turísticos como laborales"