Gobierno Regional presenta nuevas propuestas para desbloquear la situación del transporte escolar

El Gobierno regional ha intensificado los contactos con el sector del transporte escolar y ha presentado nuevas propuestas que permitan avanzar y desbloquear la situación, como la revisión de precios para dar garantía y estabilidad al sector, y una nueva regulación contractual que se adapte a la realidad socioeconómica actual y a las necesidades particulares del servicio de transporte escolar en la Región.

Los avances son fruto de los contactos mantenidos y de compromisos firmes adquiridos por parte de la Consejería Educación.

El consejero de Educación, Formación Profesional y Empleo, Víctor Marín, resaltó que “no hemos dejado de trabajar desde el primer momento que tuvimos conocimiento de la situación y lo estamos haciendo con plena voluntad de alcanzar un acuerdo. Por ello, las propuestas responden a las demandas planteadas por el sector. Es urgente encontrar una vía común que permita restablecer la normalidad en el funcionamiento de un servicio esencial”.

Además, el Gobierno regional ha ofrecido al sector la creación de un grupo de trabajo de carácter técnico con sus representantes para disponer de un espacio común de diálogo continuo.

Desde la Consejería se pide responsabilidad social a todos los actores que forman parte de la prestación del servicio de transporte escolar, que permite el acceso a un derecho fundamental como es la educación, y remarca su total disposición a la colaboración, acuerdo y diálogo para que el servicio se restablezca lo antes posible.

Recordar que la prestación del servicio de transporte escolar se realiza mediante contratación pública por empresas del sector. En la actualidad, la Consejería de Educación tiene en vigor un Acuerdo Marco mediante el que se adjudicaron 97 rutas.

Para cubrir el servicio de las 336 rutas pendientes se cursó invitación a todas las empresas que habían prestado este servicio el pasado curso escolar, en las mismas condiciones que han realizado el servicio en 2023. De todas ellas, 101 rutas fueron aceptadas y adjudicadas para el curso 2023-2024.

La pasada semana la Consejería tuvo conocimiento de que algunas empresas no iban a aceptar las invitaciones que la Consejería les había cursado, y por lo tanto no prestarían el servicio de transporte escolar en las rutas que quedaban sin adjudicar, no aceptando las mismas rutas que estaban realizando hasta el pasado mes de junio y con las mismas condiciones.

Los contactos mantenidos por la Consejería permitieron que esta semana quedaran adjudicadas más del 63 por ciento de las rutas escolares, garantizando transporte escolar a cerca del 70 por ciento de los alumnos (14.000 alumnos). En concreto, del total de las 433 rutas existentes, que dan servicio a 20.000 alumnos, se han adjudicado ya 251 rutas, que dan servicio a 14.000 alumnos.