El Gobierno regional pide cuentas a Ribera sobre actuaciones en Mar Menor

El consejero de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes, Marcos Ortuño, ha pedido a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que aproveche su visita de esta semana a la Región de Murcia para rendir cuentas sobre las medidas llevadas a cabo por el Estado para la recuperación del Mar Menor.



En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Ortuño ha considerado “positivo” que la ministra vaya a visitar algunas zonas relacionadas con la laguna salada, como la rambla de la Carrasquilla, además de reunirse con científicos y con los alcaldes ribereños.



No obstante, ha insistido en que esta debe ser una “buena ocasión” para que dé a conocer los “avances” que el Ministerio ha hecho en los últimos meses “en cuanto a eliminación de regadíos ilegales, reducción del agua que entra por la rambla del Albujón”.



En ese sentido, le ha pedido que explique qué es lo que realmente se ha ejecutado del plan dotado con 400 millones de euros que anunció el pasado noviembre de 2021 para que su visita “venga acompañada de realidades y no solo de palabras”.



A preguntas de los periodistas se ha referido también al informe presentado ayer por el colectivo “Agroingenieros por el Mar Menor” en el que destacan la presencia de fósforo, amonio y otros contaminantes en aguas residuales no depuradas que vierten al Mar Menor.



El gobierno regional, ha dicho, ha solicitado a la organización que les facilite el informe, al que todavía no han tenido acceso, si bien ha insistido en que las aguas de la laguna salada son “aptas para el baño”, como así lo certifica cada semana la Dirección General de Salud Pública.



“Generar ruido no ayuda al Mar Menor ni a su recuperación”, ha advertido, y ha subrayado que el Gobierno siempre compartirá los estudios que hagan los técnicos que participan en el comité de asesoramiento científico.