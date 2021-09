El Gobierno Regional hará "lo imposible para evitar el aislamiento ferroviario"

El presidente del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, ha afirmado que va a hacer "lo que sea necesario" para impedir que el Gobierno central "aísle" ferroviariamente a la Región de Murcia. Incluso, se ha mostrado dispuesto a acudir "si es necesario" a la Comisión Europea y a hablar con la comisaria de Transportes para que pueda interceder.

En un contacto con los medios de comunicación y al ser preguntado por el cierre de la línea de Cercanías Murcia-Lorca-Águilas, López Miras ha reconocido que está "muy preocupado".

"Yo creía que no se podía hacer peor con respecto al tren y la Región de Murcia", según López Miras, quien recuerda que se acumulan "retrasos en el AVE y en el Corredor Mediterráneo". Sin embargo, lamenta que "sí que se podía hacer peor y ahora, hasta 2025, quieren que la Región de Murcia sea una isla ferroviaria durante tres años, especialmente la Comarca del Guadalentín y Lorca".

"No podemos permitir esto", según López Miras, quien ha afirmado que su Ejecutivo va a hacer "lo que sea necesario" para que el Gobierno de España "cambie sus planes, reconsidere su postura y no deje aislada tres años la Comarca del Guadalentín y la Región de Murcia, no solo con los trenes de Cercanías, sino también con Madrid".

Ha advertido que esto supondría "dejar a más de 1,2 millones de pasajeros que son los que frecuentan estas vías de Cercanías sin un transporte que es sostenible y que va dirigido en las líneas que recomienda la Unión Europea".

"Más allá de eso", López Miras considera "importante" que todos trabajen para "impedir" los planes que tiene el Gobierno central de convertir a la Región de Murcia en una "isla ferroviaria".

Ha destacado que es una obra estatal que depende de Adif. No obstante, ha asegurado que el Ejecutivo murciano va a continuar "demandando y exigiendo" al Gobierno central que "plantee otros proyectos en la ejecución de esas obras".

De hecho, recuerda que el anterior Gobierno de España "tenía un proyecto que compatibilizaba perfectamente las nuevas obras con mantener los trenes de cercanías". Su intención es que se haga de esta forma o, al menos, que se ejecute "tramo a tramo" para evitar que "se aísle ferroviariamente a la Región y al Guadalentín durante tres años".

TRANSPORTE ESCOLAR

Al ser preguntado por el conflicto respecto al transporte escolar, López Miras ha manifestado que la posición del Gobierno regional "es la del primer día" y consiste en tener "la mano tendida, con voluntad de diálogo y de alcanzar acuerdos y consenso".

A su juicio, "lo más importante ahora es que ningún niño se quede sin ir al colegio porque no tenga transporte escolar público, y en eso es en lo que vamos a trabajar".