Gobierno Regional dará a conocer todas las actuaciones que desarrolla en el Mar Menor a través de un documento

El Gobierno murciano dará a conocer todas las actuaciones que ha desarrollado y que tiene previsto llevar a cabo en el Mar Menor a través de un documento "intuitivo" que será actualizado periódicamente y que estará disponible para todo el mundo a través del Canal Mar Menor ('https://canalmarmenor.carm.es/'), según ha hecho saber el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias, Antonio Luengo.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Luengo ha destacado que el Gobierno de Fernando López Miras lleva más de cinco años trabajando en favor del Mar Menor a través de una batería de actuaciones muy diversas. "Es mucho el presupuesto que hemos invertido y que tenemos comprometido", según el consejero.

Asimismo, ha destacado que la Comunidad ha reforzado la comunicación y las acciones divulgativas que permitan a la sociedad conocer qué se hace, quién lo hace y cuándo lo hace. Para ello, el Gobierno murciano informa diariamente con un comunicado a los medios de comunicación, y comparece de manera semanal o casi diaria para dar cuenta de su evolución.

De la misma forma, Luengo ha señalado que el Gobierno murciano celebra el Comité de Seguimiento del Mar Menor cada dos semanas o el foro de coordinación interadministrativo mes a mes. "Saben que es mucho lo que venimos haciendo dentro de nuestra competencia, pero también son muchas las soluciones que demandamos al Gobierno de España", tal y como ha manifestado.

Por eso, el Gobierno murciano ha creído necesario aunar en un único documento todas las actuaciones que está impulsando. Su objetivo es poner a disposición de cualquier persona toda la información al respecto. Se trata de un documento "muy intuitivo y comprensible" que, además, se irá actualizando de forma periódica.

Luengo ha subrayado que es un documento "vivo, en continua evolución y que se colgará en la web 'Canal Mar Menor' actualizándolo cada mes para que cualquier perosna tenga acceso a toda la información con un simple 'click'". Ha remarcado que no es un texto que recoge propuestas o soluciones porque, para eso, "contamos con otros". Al contrario, se trata de un documento "de acción".

PARTES DEL DOCUMENTO

En primer lugar, este documento recoge la legislación aprobada desde el año 2017 y los planes y estrategias diseñados para la recuperación del Mar Menor y que sirven para regular las actividades de los sectores que conviven en su entorno.

En segundo lugar, detalla las actividades en origen, un punto que Luengo ha considerado "fundamental" porque "es una de esas mentiras que algunos repiten de manera reiterada para tratar de confundir". Así, ha defendido que "actuar en origen es adaptar la agricultura, la ganadería, el urbanismo, el turismo o la pesca para que su actividad no dañe al ecosistema".

Por otro lado, el documento habla también de control e inspección. "Iremos actualizando de manera mensual el número de controles, las hectáreas revisadas o las restituidas tras recibir de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) el expediente de regadío ilegal", tal y como ha precisado Luengo.

El cuarto apartado hace referencia a los biorreactores y filtros verdes, es decir, a las acciones para retirar los nutrientes del agua que entran de manera diaria al ecosistema y comprometen su estabilidad. Son aciones "paliativas mientras el Gobierno de España no asume su responsabilidad en controlar el agua que entra por ramblas al Mar Menor", según Luengo.

El Gobierno regional también explica en este documento qué ha hecho y qué va a hacer en materia de tanques ambientales para recoger el agua ante grandes lluvias. Es un capítulo al que ha destinado "más de 20 millones de euros de inversión, tendiendo como ejemplo más claro el tanque de tormentas de Torre Pacheco que se finalizará en unas semanas".

El documento también recoge las tuberías de saneamiento y de pluviales, explicando cómo la Comunidad ha actuado sobre las redes municipales "para repararlas y evitar que generen filtraciones al Mar Menor". El consejero ha destacado que el Gobierno regional invierte en estas actuaciones de competencia municipal para ayudar a los ayuntamientos.

El documento también detalla un "sinfín" de actuaciones concretas con sus respectivos importes exactos. "Cómo no, la depuración también tiene un apartado dentro de este documento", según Luengo, quien ha enfatizado que el tratamiento de aguas residuales "es otro de esos asuntos que algunos aprovechan para tratar de confundir, generando miedos en la población y desinformando al respecto".

"Somos la región de España que más depura sus aguas y ejemplo a nivel mundial", según el consejero que, por este motivo, considera necesario que la sociedad "conozca las depuradoras del Mar Menor y los tratamientos que en ella se llevan a cabo".

La biomasa es uno de los aspectos que el Gobierno regional actualiza de manera periódica. Así, Luengo ha señalado que la Comunidad ya ha retirado más de 14.300 toneladas del Mar Menor, de las que 5.9000 toneladas se han extraído solo en 2022. Ha defendido que el despliegue de medios humanos y materiales a este respecto es "histórico".

Además, el Gobierno murciano está retirando embarcaciones abandonadas o hundidas que también suponen una degradación para el ecosistema.

Por último, el capítulo 11 recoge las acciones de investigación, monitorización y seguimiento científico del Mar Menor. Así, ha recordado que el Gobierno murciano puso en marcha el foro de coordinación interadministrativa del Mar Menor que cuenta con una comisión interdepartamental, el Comité de Asesoramiento o el Observatorio del Mar Menor.

Ha destacado que es un documento "sencillo" que pretende que todo el mundo "conozca" las acciones realizadas por la Comunidad, que aumente el grado de participación social sobre la laguna salada y que "nadie pueda seguir repitiendo mantras y falsedades como que el Gobierno regional no hace nada para recuperar el Mar Menor; que no se inspecciona; que no se actúa en origen u otro tipo de frases que quedan muy bien como lemas políticos pero que no contribuyen en nada a la recuperación del Mar Menor".