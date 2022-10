El Gobierno Regional asegura que la protección del Mar Menor no es negociable

El consejero de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes, Marcos Ortuño, ha asegurado que la protección del Mar Menor "no es negociable" para el Gobierno murciano y ha considerado que "probablemente nadie antes ha perjudicado tanto al sector agrícola en la Región como la Fundación Ingenio".

Ortuño ha contestado de esta forma en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno y al ser preguntado por la Fundación Ingenio, que ha pedido derogar varios artículos de la Ley del Mar Menor y por las declaraciones de Vox, que ha supeditado su apoyo en la próxima legislatura a la derogación de este texto legislativo.

"Mire, hay muchos agricultores honrados, honestos y trabajadores que no se sienten representados por la Fundación Ingenio y otros muchos, directamente, se sienten engañados", según Ortuño, quien cree que, "probablemente nadie antes ha perjudicado tanto al sector agrícola en la Región como la Fundación Ingenio".

A su juicio, es "tremendamente irresponsable, además de mentira, decir que la situación del Mar Menor se debe a aguas fecales". De hecho, ha recordado que los análisis realizados semanalmente en el Mar Menor por los sanitarios del departamento de Salud Pública "están a disposición de todos" y "desmienten todos y cada uno de los datos aportados por la Fundación Ingenio".

Ha insistido en que son análisis "elaborados por técnicos sanitarios bastante más fiables que los encargados y pagados por esta Fundación".

Para Ortuño, "decir que en el Mar Menor no hay nitratos y que quien hable de ellos es el enemigo" supone "reírse directamente del millón y medio de murcianos".

Además, el consejero comprende que "pueda haber muchos agricultores que puedan estar muy decepcionados al comprobar cómo se les ha pedido dinero para la Fundación Ingenio y ver que no han conseguido nada salvo enfrentarles con el resto de la sociedad y ponerles a disposición de un determinado partido político".

"Creo que todos estamos de acuerdo en que el Mar Menor ha estado mucho mejor este verano que en el verano anterior, y eso se debe al trabajo que se ha realizado por parte del Gobierno regional", según Ortuño, quien ha insistido en que la protección del Mar Menor "no es negociable" para el Ejecutivo murciano.

Hugo Morán

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha asegurado este jueves en Cartagena que en el proceso hacia la recuperación del Mar Menor “no se puede generar un escenario de buenos y malos”, abogando por “un mecanismo de cooperación ciudadana sectorial y administrativa que permita sacar el máximo resultado a la inversión ya comprometida”.



Morán, quien ha realizado estas declaraciones tras ser preguntado sobre el argumento de la Fundación Ingenio, de que las causas más directas de la degradación de la laguna son las aguas fecales urbanas sin tratar y no los vertidos de nitratos agrícolas, ha explicado que “más allá de un espacio de un altísimo valor ambiental, soporte de recursos naturales que dan pie a la capacidad del desarrollo económico, el Mar Menor es un espacio de convivencia”.



Por ello, ha opinado que “más que elaborar estudios para eludir responsabilidades o culpabilizar a terceros, lo que hay que hacer es identificar el grado de responsabilidad que cada uno tiene e intentar colaborar entre todos”.



Respecto a las depuradoras, Morán se ha remitido a la respuesta dada por la Comunidad Autónoma sobre esta cuestión, al ser la Administración competente en temas de saneamiento, conocedora por tanto del estado de la red y que ya ha rechazado las afirmaciones de la Fundación Ingenio, que aglutina al 85 por ciento de los productores agrícolas de la comarca de Cartagena y que ha anunciado una demanda colectiva contra algunos artículos de la Ley del Mar Menor.



No obstante, el secretario de Estado ha indicado que en el paquete de actuaciones del ministerio se incluyen 20 millones de euros para que los ocho municipios de la cuenca vertiente del Mar Menor mejoren sus sistemas de saneamiento y depuración.



Precisamente, Morán ha mantenido este jueves un encuentro con responsables de estas localidades (La Unión, Los Alcázares, Cartagena, Torre Pacheco, San Javier, San Pedro del Pinatar, Murcia y Fuente Álamo) para conocer el grado de ejecución de los proyectos presentados a esta línea de financiación.



El secretario de Estado, que también ha mantenido un encuentro con colectivos sociales y miembros de la comunidad científica, ha acudido a Cartagena para inaugurar una jornada sobre experiencias y modelos agrícolas organizada por la Oficina Técnica del Mar Menor en la sede de la UNED.



Morán ha explicado que esta jornada es un compromiso adquirido por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) con 20 millones de euros en inversiones para el sector agrario, al objeto de ayudarles en la transición hacia un nuevo modelo productivo compatible con la sostenibilidad del Mar Menor.



“Queremos construir el mecanismo de financiación y la convocatoria entre todos, para que ningún agricultor se quede fuera en la asignación de esas ayudas”, ha recalcado Morán, quien ha incidido en la importancia de que las actuaciones que se pongan en marcha “sean útiles” para el sector agrario y que el acceso a estos fondos sea “sencillo”. La convocatoria se realizará a principios del próximo año.



En cuanto a los avances de ejecución en el Marco de Actuaciones Prioritarias del Mar Menor, ha concretado que el Gobierno central ya ha consignado 96,91 millones de euros, lo que supone el 20% de la inversión total prevista, y ha dicho que, el pasado julio, cuando visitó la zona la ministra Teresa Ribera, esa cuantía era de unos 60 millones de euros, y para el próximo año se quiere llegar a 150 millones.



De hecho, Morán ha recordado que los Presupuestos Generales del Estado para 2023 contemplan una dotación de 148,75 millones de euros en diferentes partidas destinadas a avanzar en el desarrollo de estas actuaciones, que en su totalidad contempla 480 millones de euros de inversión para la recuperación del Mar Menor.



“Puede ser la última oportunidad para devolver al territorio lo que necesita, que es certidumbre y calidad de vida”, ha advertido el secretario de Estado, quien por ello ha recalcado la necesidad de colaboración y cumplimiento por todas las partes involucradas, puesto que los fondos proceden en su mayoría del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia, y están supervisados por la Unión Europea.



En cuanto a la estación de bombeo de la rambla del Albujón, Morán ha apuntado que hay ya dos fases terminadas y queda la tercera.



A su juicio, esta actuación es un “punto crítico” para los ciudadanos y está “muy señalado”, pero su incidencia en cuanto a la resolución del problema “puede tener más o menos importancia”.



Finalmente, ha invitado al Gobierno regional a visitar “cuando quiera” las actuaciones puestas en marcha por el Estado, ante las declaraciones de miembros del Ejecutivo autonómico asegurando que no hay ninguna obra palpable que haya ejecutado la Administración central.



“La Confederación Hidrográfica del Segura está abierta a enseñarlo todo con transparencia”, ha añadido.