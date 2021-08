García Egea pide en COPE parar la aportación nitratos a Mar Menor y abrir gola Marchamalo

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha dicho este martes que si no se para la aportación de nitratos y agua dulce desde la rambla del Albujón y si no se rebaja la gola de Marchamalo "para que la bolsa anóxica salga" de la laguna, no se solucionará el problema de la laguna.

En una entrevista en Herrra en COPE Murcia, el dirigente popular arremetió contra la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, a quien reprochó que ayer saliese de la comisión del Congreso sin propuestas concretas a pesar de las múltiples soluciones que se le habían aportado en su visita al mar Menor y su entrevista con el presidente autonómico, Fernando López Miras.

Egea reiteró que los expertos dicen que hay que bajar el acuífero de la citada rambla para evitar que a diario lleve al mar Menor miles de kilogramos de nitratos y millones de litros de agua dulce.

Por último, pidió a la ministra que reflexione sobre las consecuencias que podrá tener para la laguna si tiene lugar una DANA, por lo que le pidió que actúe cuanto antes y los vertidos del Albujón "hay que cortarlos ya".

Aboga por un pacto de Estado en materia energética "para reducir la factura eléctrica"

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha reclamado un pacto de Estado en materia energética para "reducir la factura eléctrica y que se mantenga toda la legislatura".

Asegura que "reduciendo impuestos en la factura de la luz podremos abaratarla claramente, es una cuestión de voluntad política".

Y es que, lamenta, "la solución no tiene que ser que la gente no pueda encender el ventilador". Esto, ha subrayado, "tiene solución, un diagnóstico claro, sacar los costes no eléctricos de la factura de la luz y requiere de mucha valentía por parte de los gobiernos y que nos sentemos a hablar".

Lo que no puede ser, continúa, es que el Gobierno del PSOE "cuando gobierna haga una reforma a espaldas del PP, porque si la reforma la hacen entre los dos grandes partidos perdurará en el tiempo, que es lo que también pedimos para educación, un gran pacto".

"Lo único que sacó en claro de la Comisión para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Congreso de los Diputados es una posible comisión de diputados que estudie la cuestión de la subida de la luz, pero no es el momento de hacer esto, sino de tomar medidas", ha dicho.

Según el secretario general de los 'populares', "la estructura de nuestra tarifa hace que además del coste de la energía se paguen otro tipo de costes", de ahí que el debate que propone el PP es "sacar los costes no energéticos de la factura para poder abaratarla".





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado