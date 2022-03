FROET pide medidas especiales para estabilizar el precio del combustible y evitar la "ruina empresarial"

La Federación Regional de Organizaciones y Empresas del Transporte de Murcia (FROET) ha reclamado la puesta en marcha de "medidas excepcionales" que permitan dotar de estabilidad al precio del combustible, para evitar que las empresas acaben "paralizando su actividad o arruinadas", según han informado fuentes de la patronal regional del transporte.

Así lo acordó este miércoles el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) en una reunión urgente en la que se decidió solicitar una reunión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el fin de trasladarle la situación y solicitarle ayudas que atenúen la "volatilidad" del precio de los carburantes.

Al respecto, el secretario general de FROET, Manuel Pérezcarro, ha asegurado que el sector del transporte "está atravesando el momento más difícil de su historia" con unos precios del gasóleo "disparados de una forma inconcebible".

En este sentido, ha explicado que "las empresas no saben qué hacer, porque si haces el transporte te arruinas y si no lo haces te arruinas también pero antes".

Y es que, para Perezcarro, los vaivenes al alza del combustible hacen "imposible trasladar diariamente un nuevo precio del transporte a tus clientes".

El secretario de FROET, ha vaticinado que "subiendo más el gasoil que la gasolina y a los precios actuales, al final no vamos a poder mover los camiones", quien ha advertido que "las empresas van a tener que parar sus vehículos si no se les da una solución, y esto va a ser el caos de la economía.Si no hay transporte, ya podemos todos cerrar la persiana. Tenemos que evitar eso como sea", ha insistido Perezcarro.

Por ello, ha abogado la puesta en marcha de "medidas excepcionales para una situación excepcional", como es el contexto internacional actual agravado por la guerra en Ucrania.

Estas medidas estarían en vigor temporalmente, esto es, hasta que la situación se normalice. Igualmente, el miembro de la patronal regional del transporte ha comentado que "en Francia ya se están articulando ayudas".

Por consiguiente, "en esta situación de emergencia, o se ayuda al sector del transporte o la economía se colapsa", ha añadido el secretario general de FROET, quien ha asegurado que las empresas "no pueden aguantar más" porque ya están perdiendo entre 200 y 300 euros por viaje.

Perezcarro ha descrito esta situación como "ruina inmediata para una empresa, en un sector que ya estaba asfixiado y que empezaba a ver la luz con las nuevas medidas acordadas por el Gobierno, y que ahora se encuentra que las dificultades se le multiplican por infinito", describió.

Por otro lado, desde FROET han aclarado que el CNTC no ha convocado ningún paro por la subida del precio de los combustibles, ya que "creemos que no es el momento de hacerlo".

Finalmente, Perezcarro ha aseverado que "tenemos que apoyar en estas circunstancias excepcionales, como siempre lo ha hecho el sector del transporte, y no hay más que recordar lo ocurrido durante la pandemia".

