La Filmoteca Regional dedica un ciclo al director D.W. Griffith en el 75 aniversario de su fallecimiento

La Filmoteca Regional Francisco Rabal, adscrita al Instituto de las Industrias Culturales y las Artes (ICA) de la Región de Murcia, dedicará un nuevo ciclo a uno de los pioneros del cine, el director estadounidense David Wark Griffith, cuando se cumplen 75 años de su fallecimiento.

D. W. Griffith es uno de los artífices de la industria hollywoodiense y está considerado el creador del lenguaje cinematográfico gracias a su filme 'Nacimiento de una nación' (1915). Denominado por los primeros historiadores fílmicos el 'padre del cine moderno', fue el primero en usar técnicas tales como el primer plano o el flashback.

El monográfico estará dedicado al prolífico director, quien realizó más de 500 filmes y colaboró en la creación de muchos otros. Además, innovó en muchos aspectos del montaje cinematográfico y amplió el arte de la película narrativa.

Ahora, el público de la cineteca podrá disfrutar de cinco de sus títulos imprescindibles, gracias a esta nueva oferta en el programa cultural. La selección de las películas de la Filmoteca arranca con 'The fall of Babylon', que podrá verse el 26 junio (20.00 horas) y el 30 junio (21.00 horas); 'Las dos huérfanas' se ha previsto su pase el 4 julio (20.00 horas) y el 6 julio (21.00 horas).

El ciclo también incluye los títulos 'La culpa ajena, en los pases del 11 y 13 de julio; 'The mother and the law', que se proyectará el 18 julio (20.00 horas) y el 20 julio (21.00 horas); y concluirá con uno de los éxitos del director que ha pasado a la historia del séptimo arte, 'Intolerancia', el 25 julio (20.00 horas) y 27 julio (18.00 horas), un filme muy ambicioso para su tiempo, que resultó ser uno de los más caros de la historia del cine y también muy influyente en directores posteriores.

La consulta de la programación y la compra de las entradas se pueden realizar a través de la web de la Filmoteca.