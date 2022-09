La Filmoteca arranca su nueva programación con la proyección de 'Grease', en recuerdo a Olivia Newton-John

La Filmoteca Regional Francisco Rabal, adscrita al Instituto de las Industrias Culturales y las Artes (ICA), comienza la programación del último cuatrimestre del año el próximo lunes con la proyección, a las 21:30 horas, de la película ‘Grease’ (Randal Kleiser, 1978), en memoria de su protagonista, Olivia Newton-John.

La actriz y cantante, que falleció el pasado 8 de agosto a los 73 años, se dio a conocer en todo el mundo por su papel de Sandy en esta película, a pesar de haberlo rechazado inicialmente por considerar que con 29 años era demasiado mayor para interpretar a una estudiante de instituto.

‘Grease’, uno de los títulos más icónicos del séptimo arte, no sólo fue la cinta más taquillera de 1978, sino que siguió recaudando millones de dólares año tras año, se vendieron millones de copias de su banda sonora en todo el mundo y toda una generación puede hoy tararear sus canciones, como You're The One That I Want, Hopelessly Devoted o You and Summer Nights.

La cinta ha sido seleccionada a través de ‘Buzón de Sugerencias’ del público de la Filmoteca y se podrá ver en versión original en pantalla grande, con entrada gratuita hasta completar aforo.

En la nueva programación de la cineteca, que se prolongará hasta la primera semana de enero, destaca la mirada fílmica de Pérez Reverte, una selección de trece títulos imprescindibles que han influido en algún momento en la vida del escritor, y la proyección de unas 200 películas repartidas en 28 ciclos monográficos diferentes.

A partir del próximo lunes se pueden comprar en la taquilla las entradas para todas las sesiones del año y durante el mes de septiembre el abono de diez entradas tendrá una bonificación del 50 por ciento, de tal forma que en lugar de costar 20 euros se podrán adquirir por 10 euros.