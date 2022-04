Felipe Valerio salva a ElPozo Murcia FS de una derrota ante Ribera Navarra (2-2)

La clasificación de ElPozo Murcia Costa Cálida para el Play Off por el título continúa dando pequeños pasos tras consumar un empate a contracorriente frente al Ribera Navarra FS, rival directo que se mantiene cuatro puntos por detrás. Los postes frenaron el empuje murciano en los momentos clave y Pintinho, con un polémico gol precedido por un control limítrofe entre hombro y brazo, sobrecogió al feudo jamonero, que tuvo que esperar a los minutos finales para celebrar el golazo de Felipe Valerio que, al menos, reparte el botín.

Empate (2-2) en una mañana de sábado en el Palacio de Deportes de Murcia en la que ElPozo Murcia Costa Cálida tuvo que exprimirse para amarrar un punto a remolque ante el Ribera Navarra FS que permite mantener el sexto puesto tras la Jornada 25 en Primera División. También retienen a cuatro puntos a los tudelanos, uno de sus principales perseguidores, que durante gran parte del encuentro se vieron a solo una unidad de distancia. Una obra de arte de Felipe Valerio, que sacó las telarañas del arco naranja, equilibró las fuerzas en la segunda mitad de un duelo muy parejo.

Felipe Valerio enseñó el camino a ElPozo Murcia Costa Cálida arremetiendo contra el poste en los primeros segundos de juego. Sin embargo, el paso al frente se vio frenado por un entramado defensivo muy serio, que obligó a buscar la portería a través de disparos desde fuera del área bien resueltos por Marcao. A pesar de la iniciativa murciana, fue Nacho Gómez quien rebañó el primer tanto para el Ribera Navarra FS después de una estética acción individual de Terry que taponó en primera instancia Juanjo. Este minuto 11 anticipó el primer tiempo muerto solicitado por Diego Giustozzi y la reacción local no pudo ser más inmediata. Desde ese momento, el partido se jugó únicamente en campo naranja hasta que un golpeo esquinado de Juanico terminó instaurando el 1-1 tras rebotar fortuitamente en el cuerpo de Rafa Santos.

Apenas pudo saborear el conjunto jamonero el empate, y es que los de Tudela encontraron muchas más facilidades para generar peligro, sin necesidad de acaparar la pelota. El 1-2 llegó por mediación de Pintinho tras una vaselina milimetrada sobre Juanjo a la que no llegó tampoco Mati Rosa al achique, pero el tanto no estuvo exento de polémica. Antes del remate, el graderío del Palacio de Deportes de Murcia se unió al unísono para reclamar una mano del ‘7’ de Ribera Navarra FS en el control, quejas que precedieron a las de la plantilla local tras encajar el tanto. Para culminar el primer parcial, el palo confirmó que esta mañana no iba a darle facilidades a ElPozo reapareciendo para negarles una nueva igualada en una clara ocasión de Rafa Santos. Los infortunios sacaron momentáneamente del partido a un ElPozo Murcia Costa Cálida que incluso acabó sufriendo para mantener su desventaja mínima en los últimos lances de la primera parte. Especial importancia tuvo la doble salvada de Juanjo en el minuto 20, a solas ante Gabriel Vasques.

Pecó de falta de claridad el intento de remontada local al regreso del túnel de vestuarios. Las intenciones de los murcianos de dar un paso al frente recibieron una gran respuesta por parte de la zaga visitante, que después de más de diez minutos resistiendo sin pasar demasiados apuros obligó a ElPozo Murcia Costa Cálida a dar salida a Rafa Santos como portero-jugador. Precisamente de amarillo, después de haber tenido sus roces a pie de pista con David García, el pívot estuvo a punto de redimirse tras una buenísima combinación que lo plantó en una posición de remate escorada, aunque ante un arco desguarnecido. Sin embargo, el brasileño reincidió estrellándose con el poste cuando la hinchada murciana ya se había puesto en pie.

Atacando en 5 vs 4, la mejoría charcutera fue incuestionable. Para ellos resultó mucho más sencillo trenzar ofensivas por bajo ante un Ribera Navarra FS metido casi en área propia y, sacando partido de ello, Felipe Valerio la puso en la mismísima escuadra. El ‘7’ local instauró el 2-2 en una de las primeras ocasiones en las que pudo recibir libre de marca y lanzó las expectativas de los suyos en los últimos siete minutos. Pese a estar en igualdad en el marcador, ElPozo Murcia Costa Cálida insistió con la figura del portero-jugador, dando origen a un bonito final con todo por decidir y con los tudelanos respondiendo también con la misma fórmula. Pero ni con esas hubo manera de perforar más veces las porterías y, tras una espectacular salvada de Juanjo que libró un autogol de Matteus, se llegó al pitido final.