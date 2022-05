Feijóo incorpora al consejero Luis Alberto Marín como secretario ejecutivo económico del PP

Luis Alberto Marín, consejero de Economía, Hacienda y Administración Digital del Gobierno regional, y vicesecretario general de Sectorial y Desarrollo Económico del Partido Popular de la Región de Murcia, ha sido nombrado secretario ejecutivo de Economía, Reformas, Impulso de la Competitividad, Emprendimiento, Liderazgo en Innovación, Digitalización e I+D+i del PP nacional.

Tal y como han informado fuentes de la formación política en un comunicado, durante la celebración del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular, presidido por Alberto Núñez Feijóo, en el que ha participado el presidente del PPRM, Fernando López Miras, se ha dado luz verde al organigrama completo del PP, en el que "la Región de Murcia gana peso y ocupa un papel destacado", según ha enfatizado el secretario general del Partido Popular en la Región de Murcia, José Miguel Luengo.

De este modo, Luis Alberto Marín se incorpora así al equipo económico del presidente Feijóo, quien ha destacado que las personas que componen este equipo "acreditan que no vienen a aprender, sino que saben gestionar; que no han venido a mentirle a los españoles, sino que saben que la situación actual es preocupante; y que no han venido a negar los problemas, sino que vienen a aportar soluciones y alternativas". Asimismo, ha recalcado que "no han venido solo a prometer que bajarán los impuestos porque ya los están bajando".

De este modo, el secretario del PPRM ha indicado que "se trata de un espaldarazo de la dirección nacional a las políticas económicas del presidente Fernando López Miras, basadas en las bajadas de impuestos, el impulso a la actividad económica y la creación de puestos de trabajo".

De esta forma, ha asegurado que "en un momento de crisis económica para España en el que Europa ya ha dado un toque de atención a las políticas del Gobierno de Sánchez, el Partido Popular ofrece un proyecto serio, riguroso y centrado en las personas", a lo que ha incidido en que "ese proyecto está liderado por Alberto Núñez Feijóo que ya ha demostrado su sobrada capacidad de gestión e incluso ha ofrecido a Sánchez su hoja de ruta para que los españoles no tengan que cargar sobre sus hombros con el peso de las políticas del Gobierno de PSOE y Podemos".

"Frente a la inflación desmedida y el aumento de precios en luz, gas, carburantes y productos básicos, el Partido Popular tiene claro que es fundamental bajar impuestos y eso es lo que está haciendo López Miras en la Región de Murcia, por ejemplo, con la eliminación del impuesto de Sucesiones y Donaciones hasta el grupo 3 de parentesco, o la eliminación de las tasas a aquellos sectores más afectados por la crisis derivada de la invasión rusa en Ucrania", ha remarcado el secretario general del PPRM.

BORREGO, PORTAVOZ ADJUNTA DEL GPP

Además, el presidente Feijoo ha renovado a la diputada nacional del PP, Isabel Borrego, como Portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso, lo que "seguirá permitiendo que los temas importantes de la Región de Murcia sigan estando encima de la mesa y muy presentes en el Congreso de los Diputados".

El nombramiento de Luis Alberto Marín y de Isabel Borrego es, por tanto, "la constatación de que el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo tendrá muy en cuenta el ejemplo de la Región de Murcia para desplegar su política económica en toda España".

RENOVACIÓN DE CARGOS

De este modo, el líder del PP ha incluido varios consejeros autonómicos y a un exdirector general de Empleo de Mariano Rajoy para su equipo económico, que está dirigido por el consejero andaluz y consejero de Hacienda de Andalucía, Juan Bravo, y al que se integrará Marín, según ha informado el partido.

El Comité Ejecutivo Nacional que preside en este momento Feijóo en la sede nacional del partido dará luz verde al organigrama completo del partido en esta nueva etapa, incluyendo los secretarios ejecutivos y de área.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Feijóo ya anunció en el congreso extraordinario de Sevilla de los días 1 y 2 de abril que Juan Bravo sería el responsable económico del PP, en sustitución de la exministra Elvira Rodríguez. Este lunes ha anunciado algunos nombres que le acompañarán en ese área.

Junto a Marín estarán el consejero de Hacienda de Galicia, Miguel Corgos y la consejera de Medio Ambiente de Madrid, Paloma Martín.

También le acompañarán en ese equipo económico Javier Thibault, que fue director general del Ministerio de Empleo con la ministra Fátima Báñez; así como el ex consejero de Hacienda de Baleares, José Vicente Marí; y el senador Jorge Martínez Antolín.

OLANO, COORDINADOR DE ECONOMÍA EN EL CONGRESO

Asimismo, el Partido Popular ha anunciado que el diputado gallego Jaime de Olano, que fue vicesecretario de Participación con Pablo Casado, será será coordinador de Economía en el Grupo Parlamentario en el Congreso de los Diputados.

El líder de los 'populares' considera que la economía es una de las prioridades del país ante la elevada inflación y los datos de deuda y déficit, y prueba de ello es que su primera iniciativa económica fue presentar un plan que remitió a Moncloa hace un mes pero que el Gobierno no ha atendido, según se quejan en Génova.

Aparte de estos nombramientos del equipo económico, Feijóo ha anunciado este lunes que el diputado granadino Carlos Rojas será el 'número dos' de Cuca Gamarra en el Congreso de los Diputados. En ese cargo de secretario general del Grupo Popular sustituye al canario Guillermo Mariscal.

CURRICULUMS

Luis Alberto Marín es doctor en Derecho, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Murcia y graduado en Derecho por la UCAM. Además, es máster en Finanzas por la Universidad Carlos III de Madrid, máster en Auditoria de Cuentas por la Universidad de Murcia, máster en Tributación y Asesoría Fiscal por la Fundación San Pablo-CEU y máster en Acceso a la Abogacía por la UCAM. Tiene también un postgrado en Gestión Tributaria y Administrativa por la Universidad de Alcalá de Henares.

Desde julio de 2021 es consejero del Gobierno de Fernando López Miras y, previamente, fue director del Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia y secretario general de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital.

Por su parte, Isabel Borrego, licenciada en Derecho, ha sido diputada en las X, XI, XII, XIII, y XIV legislaturas. Además ha sido vocal de la Diputación Permanente desde el 28/01/2020, portavoz adjunta de la Junta de Portavoces desde el 15/01/2020, secretaria Segunda de la Comisión Constitucional desde el 07/02/2022, vocal de la Comisión de Justicia desde el 07/02/2020; vocal de la Comisión de Presupuestos desde el 07/02/2020; portavoz de la Comisión de Reglamento desde el 07/02/2020; vocal de la Subcomisión para la reforma de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (154/8) desde el 13/10/202; y ponente de la Ponencia de la Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del - Régimen Electoral General, para la regulación del ejercicio del voto por los españoles que viven en el extranjero (122/122) desde el 18/05/2022. Asimismo, ha sido secretaria de Estado de Turismo de 2012 a 2016, así como directora general, como concejal.