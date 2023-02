Feijóo se compromete en Murcia a abordar el problema del agua como "un asunto de estado"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido este viernes, en caso de resultar elegido jefe del Ejecutivo central en las próximas elecciones estatales, a abordar la problemática del agua "como un asunto de Estado" y no tomar decisiones "con criterios ideológicos o partidistas", sino "basadas en el máximo rigor".

Núñez Feijóo ha hecho estas declaraciones en el acto de presentación del candidato a la alcaldía de Alcantarilla (Murcia), Joaquín Buendía, al que han asistido unas 1.200 personas, entre ellas el presidente de la Comunidad y del PP en la Región, Fernando López Miras.

"Me comprometo a no actuar en el asunto del agua como está haciendo el Gobierno de Sánchez, esa no es mi política", ha dicho Núñez Feijóo, quien ha expresado también su compromiso a, de ser presidente de España, "no decidir con criterios ideológicos o partidistas sino con criterios basados en el máximo rigor".

Para el dirigente nacional del PP, esto es "lo mínimo que hay que promover en un asunto tan sensible y tan básico como el agua" que además debe ser tratado, ha insistido, "como un asunto de Estado" porque "lo es".

"Si una parte del territorio español no tiene agua es un problema de los españoles, no es un problema del que tiene el problema", ha manifestado el dirigente 'popular', quien ha defendido que desde su partido "aprobaremos un pacto nacional del agua que conlleve un plan de infraestructuras".

En este sentido, ha indicado que su partido abordará este proceso teniendo en cuenta a "todos", y en el marco de una nueva planificación hidrológica nacional que "dé respuesta a las necesidades objetivas de cada territorio y se garantice inversión necesaria para las infraestructuras hidráulicas precisas", así como el cumplimiento de "los objetivos ambientales".

Al hilo, se ha preguntado "cómo estamos desaprovechando los miles de millones de euros que tenemos d los fondos Next Generation sin invertirlos en esta prioridad nacional".

Por otro lado, Núñez Feijóo, que ha visitado la Región de Murcia cuatro veces en los últimos diez meses, ha expresado su apoyo a Joaquín Buendía, cabeza de lista del PP al Ayuntamiento de Alcantarilla, y ha dado las gracias al público por el "cariño" recibido y por el trabajo desempeñado en la Región.

Respecto a Buendía, el líder nacional del PP ha destacado "su capacidad de gestión, de sobreponerse a los peores momentos y de demostrar que es un servidor público", y ha remarcado que la política "no consiste en fracturar, sino de ponerse a disposición de los demás durante un tiempo".

De López Miras ha dicho que "sabe lo que es ayudar" y "está dispuesto a buscar solucionar", así como a "argumentar que Murcia necesita la materia primera básica y fundamental no solo para la región, sino para la despensa de España".

Asimismo, ha animado a los miembros del PP a seguir trabajando. "Noto a la victoria cuando entro en los sitios", ha comentado López Miras, que ha reafirmado esta sensación en Alcantarilla. Por último, se ha dirigido a López Miras para animarle a "ganar con mayoría a absoluta" en los próximos comicios regionales. "Fuerza y honor", ha concluido.

LÓPEZ MIRAS: "SÁNCHEZ NO SE ATREVE A PISAR NUESTRA TIERRA"

López Miras, que ha intervenido en segundo lugar, ha reivindicado la importancia y el potencial de la Región de Murcia en el país, aunque ha afeado que haya "otros" a los que "quizás le despiste que seamos una región de España", en referencia a los socialistas.

"Pedro Sánchez no se atreve a pisar nuestra tierra. Las pocas veces que ha venido lo hace en Falcon", ha dicho López Miras, quien ha criticado al presidente por no salir a la calle durante la inauguración del AVE Murcia-Madrid para evitar tener contacto con la ciudadanía.

"Si saliera a la calle escucharía más cosas, pero la realidad es que no puede", ha manifestado el dirigente regional, para destacar que el jefe del Ejecutivo central "pasará a la historia por la ley del 'Solo sí es sí'", aunque la realidad, a su juicio, es que "hoy las mujeres están menos protegidas que antes".

También ha puesto de relieve que la Región de Murcia es "la comunidad peor financiada del país" y, a pesar de eso, es la que tiene los impuestos más bajos. También se ha referido al agua y los efectos del recorte al trasvase Tajo-Segura.

En este punto, López Miras se ha dirigido a Nñuez Feijóo para recordar que los murcianos "necesitamos agua para trabajar y para poder respirar", algo que ha Sánchez "le ha dado igual".

También ha insistido en que "ya está bien" de que los murcianos tengan que pagar más por un recurso universal, el agua, que es "de todos" y que, ha insistido, "nos niegan". Al hilo, ha dicho, "voy a llegar hasta donde haga falta" contra "el ataque más injusto que ha sufrido la Región" de Murcia.





"De nada ha servido las reivindicaciones, ni las alegaciones. Tampoco han escuchado al Consejo de Estado", ha manifestado López Miras, quien ha señalado que el PSOE "se cree por encima de todos".





Ante este panorama, López Miras ha explicado que en mayo "nos la jugamos todos", y espera que las urnas le permitan "gobernar sin hipotecas, ni socios que solo ralentizaban las decisiones que hay que tomar priorizando sus intereses frente al interés general".





Asimismo, ha definido a Buendía como "una buena persona" y ha destacado su "experiencia, responsabilidad y cercanía", al tiempo que le ha dado las gracias por "seguir representado al PP en Alcantarilla".





BUENDÍA DESTACA LA "ENTREGA" DE SU EQUIPO

Por su parte, Joaquín Buendía, cabeza de lista de los 'populares' al Ayuntamiento de Alcantarilla, ha valorado la "maravillosa familia" que conforman los miembros del PP en la ciudad. "No hay un grupo de personas de la calidad humana como la del PP que tengo el honor de presidir en Alcantarilla".





El alcalde, que lideró la lista más votada en las últimas elecciones municipales y ha podido gobernar por mayoría absoluta, ha señalado que sus inicios "no fueron fáciles por falta de colaboración, la radicalidad de algunos, las falsas denuncias de otros y siempre el enfrentamiento", en referencia a la posición.





Frente a todas esas "dificultades", Buendía ha destacado "el esfuerzo, trabajo, rigor y entrega" que permitieron a su equipo alzarse como ganador, liberándolo "del enorme chantaje que suponen las minorías".





También se ha referido al 1 de abril de 2022, día en que Núñez Feijóo lo propuso como vocal del Comité Ejecutivo del PP. "No puedo explicar la emoción que sentí, pero sí el orgullo que experimenté porque era el reconocimiento del fantástico trabajo del PP en Alcantarilla", ha agregado.