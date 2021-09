Farrando: "El equipo necesitaba la victoria ante el Castilla"

El primer equipo del Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol se ha ejercitado esta mañana sobre el césped de El Mayayo. Antes de iniciar esta sesión matinal, el futbolista Farrando Stiepovich ha declarado que "el equipo está muy contento del partido frente al Real Madrid Castilla. Nos quedamos con las buenas sensaciones y con las cosas que tenemos que mejorar de cara al próximo fin de semana".

El conjunto de José María Salmerón venció (3-0) el pasado viernes al filial del Real Madrid en el BeSoccer La Condomina con un doblete de Manu Garrido y un tanto de Xemi Fernández en el tramo final del partido. El futbolista ha explicado que "el equipo estaba compitiendo bien en este arranque liguero y necesitaba esta victoria, que fue una alegría para todos. El equipo demostró ser un bloque y competitivo. Tenemos que seguir en esa línea".

"No esperaba un resultado así, pero estaba seguro que esta plantilla iba a competir a un nivel muy alto. Espero que esa victoria sea el principio de grandes alegrías", añadió.

Farrando Stiepovich jugó nuevamente de titular, pero lo hizo en la posición de lateral. "Me encontré bien. La temporada pasada jugué varios partidos en esa posición. Me encuentro bien tanto de lateral como de central. Yo voy a dar el máximo de mí donde me ponga el míster", finalizó.