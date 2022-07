La Facultad de Economía y Empresa de la UCAM gradúa a su promoción 21-22 con alumnos de 50 nacionalidades

Estudiantes de más de 50 nacionalidades, pertenecientes a la Facultad de Economía y Empresa de la UCAM, se han graduado esta mañana en el Palacio de los Deportes de Murcia. Pertenecen a las titulaciones: IX Promoción del Grado en Turismo, X Promoción del Grado en Administración y Dirección de Empresas, III Promoción del Bachelor’s Degree in Bussines Administration, II Promoción del Grado en Marketing y Dirección Comercial, II Promoción del Título de Experto en Economía e Ingeniería Circular, III Promoción del Máster Oficial en Responsabilidad Social Corporativa, VI Promoción del Master’s Degree in Hospitality Management, XIII Promoción del MBA-Máster en Dirección de Empresas, VIII Promoción del MBA-Máster in Bussines Administration, VIII Promoción del Máster Oficial en Marketing y Comunicación, IX Promoción del Master’s Degree in Innovation and Tourism Marketing y IX Promoción del Máster Oficial en Innovación y Marketing Turístico.

Manuel Carlos Ruiz, vicerrector de Calidad y Ordenación Académica de la Católica de Murcia, ha presidido el acto acompañado por Gonzalo Wandosell, decano de la Facultad; Mercedes Carmona, vicedecana del Grado en Administración y Dirección de Empresas; Ginesa Martínez, vicedecana del Grado en Turismo, y el empresario Salvador Huertas Martínez, quien ha ejercido como padrino de las nuevas promociones.

Entre los estudiantes del Grado en Administración y Dirección de Empresas que hoy han recibido sus diplomas ha estado la gimnasta rítmica de la UCAM, Artemi Gavezou, subcampeona olímpica en los Juego de Rio 2016 y bicampeona del mundo con España.









Graduación facultad de derecho

El Palacio de los Deportes de Murcia ha acogido esta tarde el acto de imposición de becas y entrega de diplomas a los estudiantes de la X promoción del Grado en Criminología, XI promoción del Grado en Derecho, V promoción del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, y de los postgrados en Ciencias de la Seguridad y Criminología, Acceso a la Abogacía, y Gestión Administrativa, de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.

José Luis Mendoza, presidente de la UCAM, ha presidido la ceremonia acompañado por Carmen Carrillo, directora del Centro Penitenciario Murcia 1, y Carlos García, Magistrado, quienes han ejercido como padrinos de los nuevos graduados; Jaime Sánchez-Vizcaíno, decano de la Facultad, y José María Caballero, vicedecano del Grado en Criminología.













Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado