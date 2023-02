Expertos instan en el Senado a "no banalizar" la gripe y estar "preparados" para una gripe pandémica

Expertos participantes en la 'Jornada de actualización de la vacunación antigripal', celebrada en el Senado y organizada por la Asociación Española de Vacunología (AEV) y KREAB, han instado a "no banalizar" la gripe y estar "preparados" ante una hipotética pandemia de gripe.

El encuentro, en el que han participado representantes del Ministerio de Sanidad, expertos sanitarios y vacunólogos, ha tenido como objetivo seguir incrementando el conocimiento y la concienciación sobre la importancia de la vacunación frente a la gripe, la innovación y la tecnología de las distintas vacunas existentes en el mercado, así como sobre la importancia de seguir estrategias de vacunación antigripales que garanticen la mayor protección posible para los grupos de riesgo y la población en general.

En primer lugar, el subdirector general de Prevención, Promoción de la Salud y Adicciones de la Región de Murcia y presidente de la Asociación Española de Vacunología, Jaime Jesús Pérez, ha insistido en que la gripe "no es un catarro". "Es la enfermedad inmunoprevenible que mayor carga de enfermedad producía hasta que llegó la COVID-19", ha resaltado.

En este contexto, ha detallado que en las tres temporadas de gripe prepandemia de COVID-19 se produjeron entre 4.000 y 15.000 fallecimientos anuales por el virus de la influenza. "Prácticamente todas las temporadas tenemos más de 3.000 ingresos en unidad de cuidados intensivos (UCI)", ha añadido.

Según estudios que ha citado el presidente de los vacunólogos, las vacunas evitaron en la temporada de gripe 2017-2018, con tan solo un 65 por ciento de eficacia, hasta 10.000 fallecimientos, por lo que la cifra de 15.000 se hubiera elevado a 25.000. "Estas son cifras comparables a las de la COVID-19", ha insistido el experto.

Siguiendo con las comparaciones con la COVID-19, el experto ha destacado que lo que ha pasado con la pandemia "pasa en menor medida muchos inviernos con la gripe y se puede evitar". "Puede llegar una pandemia de gripe y hay que estar preparados para evitar riesgos", ha reivindicado.

Para ello, ha instado a aumentar las coberturas de vacunación de la gripe. "Los datos de las comunidades autónomas este año son positivos. Es muy bueno porque las personas que se vacunan pierden el miedo y repiten al año siguiente. Si conseguimos mantener esta tendencia en el tiempo podremos acercarnos a las cifras recomendadas por la OMS del 75 por ciento, unos datos a los que nunca hemos llegado", ha afirmado.

Jaime Jesús Pérez ha reclamado, como medidas para incrementar la cobertura de vacunas, poner "más puntos de vacunación, dar los datos de vacunas con más asiduidad para que sea un tema de atención para los medios de comunicación o incluso dar incentivos a los profesionales sanitarios que vacunen, algo que en España nunca se ha utilizado".

Junto a esto, ha pedido "invertir más en investigación tanto en efectividad de las vacunas como en ensayos clínicos para conseguir mejores vacunas que permitan ampliar el espectro de protección" para la población.

"NO HAY QUE BANALIZAR LA GRIPE"

Al hilo, la directora general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, Pilar Aparicio, ha abordado, en primer lugar, los efectos que ha tenido la COVID-19 sobre la atención de la gripe como enfermedad respiratoria anual.

"La pandemia, más allá de los efectos directos, ha tenido impacto positivo en la vacunación, pero también efectos que no lo han sido tanto. No cabe duda que ha permitido dar voz a todas aquellas personas que, por diferentes motivos, no creen en las vacunas, difundiendo a la población bulos y elementos que han puesto en duda la vacunación", ha advertido la experta de Sanidad.

Pese a toda esta desinformación, Aparicio ha pedido a la población "no banalizar la gripe". "Los datos son clarísimos. Las gripes estacionales que tenemos, sin ser pandémicas, ya producen un daño importantísimo en la población general y en la población vulnerable, y también en los niños", ha alertado.

Junto a esto, ha añadido que "también produce un colapso en Urgencias". "Esto tiene un impacto directo en cómo podemos manejar desde la asistencia sanitaria a otros pacientes cuando nuestros hospitales se colapsan y no podemos atender en las condiciones debidas", ha esgrimido.

Por todo ello, ha solicitado "estar preparados para las grandes emergencias sanitarias", como puede ser una gripe pandémica. "La mejor manera es tener un sistema sanitario suficientemente dimensionado para responder al día a día, porque la gripe llega todos los años", ha argumentado.

La responsable de Salud Pública del Ministerio ha fijado algunos de los grupos en los que hay que incrementar la vacunación, como los profesionales sanitarios o los adultos de la población general. "Tenemos que cambiar la baja percepción de riesgo por gripe para mejorar la vacunación", ha apuntado.

En esta línea, José Martínez Olmos, ex portavoz de Sanidad en el Senado y profesor en la Escuela Andaluza de Salud Pública, ha recordado que la "percepción" de las vacunas por parte de los ciudadanos "es vital". "Que haya un convencimiento y una creencia por parte de la ciudadanía de que las vacunas tienen beneficios es algo fundamental para acudir a la oferta del sistema sanitario de vacunarse", ha argumentado.

"HAY QUE ESTAR PREPARADOS PARA UNA GRIPE PANDÉMICA"

Debido a la capacidad de mutar del virus de la influenza, Aparicio ha reiterado la necesidad de "estar preparados para una gripe pandémica", contando, por ejemplo, con una reserva de vacunas que "puedan responder a una primera ola hipotética de una pandemia de gripe". "Esa es la razón por la que desde el Ministerio de Sanidad dedicamos millones de euros a prepararnos para una gripe pandémica", ha asegurado.

Ángel Gil, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), ha celebrado que, "afortunadamente", hasta ahora "no se ha producido" una pandemia de gripe con un impacto tan grande como el de la COVID-19, pero ha advertido de que "es algo que se puede producir".

Para llegar preparados a ese escenario, el experto ha señalado a la vacunación como clave: "Si mantenemos buenas coberturas de vacunación, aunque el virus produzca una pandemia, probablemente no será igual que la de la COVID-19".

Por último, y con el objetivo de concienciar a la población sobre el impacto de la gripe, Ángel Gil ha aportado una cifra esclarecedora: "Un ingreso en un hospital por gripe tiene un coste de aproximadamente 5.600 euros. Todo lo que hagamos en vacunación contra esta enfermedad siempre va a ser eficiente".