La eurocámara insta a la actuación "inmediata y coordinada" para salvar la laguna

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo insta a las administraciones españolas a que actúen de forma "inmediata y coordinada" en relación al Mar Menor para evitar un mayor deterioro de su ecosistema y garantizar su restauración, en el borrador del informe presentado este jueves en Bruselas a raíz de la visita de eurodiputados a la laguna salada de la Región de Murcia el pasado febrero.



Este informe, que puede ser enmendado hasta el 23 de septiembre por los grupos parlamentarios antes de su aprobación definitiva los días 24 y 25 de octubre, advierte de que el Mar Menor sigue mostrando "cierta capacidad de autorregulación, y ello da esperanzas de que puede recuperar su integridad ecológica si las autoridades actúan de forma correcta y rápida".



En su intervención ante la comisión, la eurodiputada Tatjana Zdanoka, presidenta de la misión institucional que visitó el Mar Menor, ha afirmado que la principal conclusión de este dictamen es que el Mar Menor "requiere una respuesta coordinada de todas las administraciones", y ha subrayado la importancia de que la Comisión Europea "actúe en caso de incumplimiento de la legislación ambiental con todas las herramientas de las que dispone para evitar daños irreparables".



El Parlamento Europeo, ha añadido, reclama que se adopte sin dilación toda la batería de medidas que se requieren para cumplir la directiva de hábitats, y ha recordado que la Comisión ya ha lanzado una serie de procedimientos de infracción contra España en materia de hábitats y contaminación de las aguas.



Entre otras recomendaciones, la Eurocámara pide a las autoridades responsables que hagan frente a los derrames contaminantes, eliminen el regadío ilegal y el uso de pesticidas, además de reducir la ganadería intensiva, frenar los vertidos de metales de pesados, recuperar los suelos dañados y poner fin a los vertidos urbanos mejorando el control de la red de alcantarillado.



También reclaman infraestructuras de aprovechamiento del agua de lluvia, modernización de depuradoras y red de drenaje en la rambla del Albujón, además de mayor control en el desarrollo de las infraestructuras urbanas, planificación urbanística en torno a la laguna, frenar la construcción de "infraestructura innecesaria y excesiva", multar la construcción ilegal y regular la navegación en el Mar Menor.



Por otra parte, el Parlamento pide un comité científico sobre el Mar Menor "independiente y autónomo" y la creación de la figura del "fiscal verde" europeo especializado en temas medioambientales, y reclama a la Comisión Europea la vigilancia a España para que cumpla la directiva de nitratos en el Mar Menor.



En el debate del texto, el eurodiputado Iván García, del PSOE, ha asegurado que la primera causa de la contaminación del Mar Menor son los nitratos y la agricultura ilegal, ha dicho que el 85 por ciento de la aportación de nitratos procede de la agricultura intensiva del Campo de Cartagena y ha defendido la actuación del Gobierno de España en el ecosistema murciano, con un marco de actuaciones valoradas en 500 millones de euros.



La parlamentaria Soraya Rodríguez, de Ciudadanos, ha valorado la "objetividad del informe, basado en causas científicas y lejos de luchas estériles y partidistas", y ha opinado que el problema de fondo de esta "catástrofe medioambiental" no es de competencias entre administraciones sino de "dejación de responsabilidad".



Tras afirmar que los "nitratos de las explotaciones ilegales están ahogando la laguna", Rodríguez ha dicho que el Mar Menor es un "problema multicausal" al que debe ponerse remedio de forma inmediata, y ha citado otras amenazas para el ecosistema como el desarrollo urbanístico, la ocultación de información al ciudadano por parte de la administración autonómica, y la no ejecución de los fondos destinados a la regeneración del Mar Menor.



En ese sentido, ha apelado a la Comisión Europea a que vigile la ejecución de esos fondos porque la Comunidad de Murcia ejecutó solo el 10 por ciento del presupuesto asignado para ese fin.



Por otra parte, Jorge Buxadé, de VOX, ha alabado al sector de la agricultura murciano frente a quienes le culpan de la degradación del Mar Menor, ha dicho que eso es "simplista" y que en esa comunidad hay más de 100.000 hectáreas de agricultura ecológica, tras lo que ha avanzado la presentación de enmiendas sobre ejecución de infraestructuras, canalización de agua y para garantizar dotación suficiente del trasvase Tajo-Segura.



Desde Izquierda Unida, Sira Rego también ha aludido al necesario control del destino de los fondos europeos que se transfieren a los estados miembros y ha adelantado que su grupo presentará enmiendas al informe para aumentar la exigencia en el cumplimiento de las directivas europeas.



Dolors Montserrat, del grupo del PP, ha defendido una "respuesta coordinada" al problema del Mar Menor y que la Comisión Europea lidere esos trabajos, tras lo que ha valorado la gestión del Gobierno de Fernando López Miras, que ha retirado este año más de 17.800 toneladas de biomasa, 773 de nitratos y 12 de fosfatos, y lleva invertidos 10 millones de euros en la retirada de biomasa.



"El Gobierno de Murcia lleva tiempo haciendo su trabajo y colaborando con todos los sectores implicados -ha añadido- y ahora toca que en esa coordinación participe el Gobierno de España aplicando las medidas del proyecto de Vertido Cero, que Murcia se lo pide desde 2018".



Por su parte, Marcos Ros, del PSOE, ha afirmado que los "nitratos y la agricultura ilegal están matando al Mar Menor", ha acusado al Ejecutivo murciano de ocultar el problema como "cuando tapó los lodos la noche anterior a la misión de febrero y ordenó echar arena limpia sobre la playa para que el Parlamento no pudiera conocer el estado de la laguna", y ha dicho que el comité científico es un "títero del Ejecutivo regional", lo que ha llevado a la Eurocámara a pedir uno independiente.



Ha añadido que el Gobierno de España "está tomando la iniciativa y ha aprobado el marco de actuaciones prioritarias con más de 500 millones de euros en origen para cambiar el modelo agrario y productivo que rodea la laguna. "En Murcia necesitamos una verdadera transición agraria", ha sentenciado.