"Estado de shock", la reacción más común entre personas que viven una tragedia como la de Murcia

"El estado de shock" o la "incredulidad" son las reacciones más frecuentes entre aquellas personas que sufren una tragedia como la ocurrida en una discoteca de Murcia donde, debido a un incendio, han fallecido, al menos, 13 personas.

Así lo ha explicado Mónica Pereira, miembro del Grupo de emergencias del Colegio de Psicología de Madrid: "Los familiares de las víctimas piensan 'esto no está pasando' o 'no me lo puedo creer'. Ese primer estado es una protección que hace nuestro cerebro porque la información es demasiado dolorosa como para aceptarla de entrada", ha comentado la psicóloga.

Aunque, tal y como ha afirmado, después vienen se tienen que enfrentar a otros "síntomas" como son las subidas y bajadas emocionales. "La gente empieza a sentir culpa y comienzan los 'y si', ¿Y si la hubiera llamado? ¿Y si no hubiera ido? Estas preguntas que no tienen respuesta son también otra estrategia de nuestro cerebro para intentar procesar lo que ha ocurrido".

Por eso, Pereira ha recomendado no caer en "la trampa de la mente" y así, no juzgar decisiones que se tomaron en el pasado con la información que tenemos en el presente. Además, ha recordado que los primeros días, todo el mundo brinda apoyo y está alrededor de los familiares, pero después, es importante "permanecer ahí ayudando y entendiendo el dolor de esas personas".

Asimismo, la psicóloga ha explicado que en estos momentos de shock, cualquier reacción que sienta una persona "es válida". "Recomendamos a los familiares de víctimas que se permitan sentir todas las emociones porque todas son válidas y necesarias", ha expresado.

Además, pese al dolor, Pereira ha afirmado que, poco a poco, las personas pueden salir adelante, aunque, ha incidido en que es necesario "vivir un proceso de duelo" y sentir las emociones "tal y como vienen"