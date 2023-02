Esta semana finalizan las obras seguridad vial en la carretera de Campos del Río

La Comunidad afronta los últimos días de la obra de ampliación y mejora del firme de la carretera regional RM-531 en el tramo que discurre por Campos del Río, una vía que une el municipio con Alguazas, y que se abrirá al tráfico la próxima semana. La Administración regional ha invertido 1.166.245 euros en la actuación, que reforzará la seguridad vial para más de 580.000 conductores que circulan anualmente por esta vía.

El consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga, junto con las alcaldesas de Alguazas, Silvia Ruiz, y de Campos del Río, María José Pérez, visitó hoy las obras de rehabilitación estructural del firme de la vía, que cuenta con una nueva plataforma para mejorar las condiciones de circulación y la seguridad vial de la carretera.

Díez de Revenga destacó que esta "es la segunda actuación que ejecuta la Comunidad en esta carretera hasta desarrollar su mejora completa". La vía tiene una longitud de 8,2 kilómetros entre Alguazas y Campos del Río y “es la principal vía de comunicación de estos municipios con la autovía del Noroeste y con el futuro Arco Noroeste".

La primera obra de mejora de esta vía regional consistió en la construcción de una nueva rotonda en Alguazas para mejorar los accesos al polígono industrial El Cortijo, al Centro de Enseñanza Secundaria Vega Media, al campo de fútbol municipal y al tanatorio, y su valor fue de 273.000 euros.

El titular de Fomento señaló que "el Gobierno de Fernando López Miras continúa con la hoja de ruta para completar la mejora de esta carretera" y avanzó que la Comunidad y el Ayuntamiento de Alguazas han desbloqueado el convenio de colaboración para la obtención de los terrenos necesarios que permitirán acometer las obras del tercer tramo de la carretera en Alguazas, y que supondrá una inversión regional de 1,6 millones de euros, cuyas expropiaciones ya han comenzado.

Díez de Revenga apuntó que "el último tramo no puede ser ejecutado hasta que el Ministerio no resuelva la ubicación del enlace de Alguazas en el Arco Noroeste, sobre todo a raíz de las protestas de las organizaciones empresariales y colectivos vecinales que no admiten su ubicación actual por encontrarse en medio de la nada”.

Actuación en 2,6 kilómetros de la carretera

Los trabajos se han realizado sobre una longitud de 2,6 kilómetros de la carretera autonómica RM-531, que discurren por el municipio de Campos del Río, entre los puntos kilométricos 6,3 al 8,9. En concreto, se ha duplicado el ancho de la vía, que pasa a tener dos carriles y arcenes, y se ha mejorado el trazado y el drenaje, además se han eliminado y renovado la señalización.

Además de mejorar la circulación de los vehículos, su completa renovación ahorra costes de tiempo de viaje, de combustible y reduce las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera.

La obra incluye la construcción del nuevo puente sobre el barranco Marín. Cuenta con 17 metros de altura y ha supuesto la demolición del antiguo para llevar a cabo la construcción de un nuevo tablero que se ha ampliado de forma simétrica con el objetivo de modernizar la infraestructura y reforzar su seguridad.

Se han sustituido las vigas existentes para aumentar la capacidad hidráulica del barranco y las nuevas se apoyan en los estribos del puente antiguo, que se encuentran en buen estado y han sido ensanchados mediante un pórtico de hormigón armado que abraza los mismos, con un dintel superior y dos pilares laterales.

En la zona de los estribos, donde también era necesario dotar de mayor anchura a la calzada, se ha ejecutado una losa que vuela a 1,2 metros a cada uno de los lados. La losa, en su parte volada, estará encofrada en el suelo del barranco.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado