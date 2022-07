España, con una destacada Silvia Lloris, campeona de Europa sub'19

Un gol en el tiempo de prolongación de Júlia Bartel permitió a la selección española femenina sub 19 coronarse por cuarta vez en su historia campeona de Europa de la categoría, tras imponerse este sábado por 2-1 a Noruega, en un final en la que las de Pedro López vieron premiada su mayor ambición.



Una búsqueda constante de la portería rival que encontró su recompensa a los 94 minutos de juego, en un acción que reflejó, como pocas, todo el talento que acumula el equipo español.



Empezando por la lateral Ane Elexpuru, uno de los nombre propios de la final, que pese al cansancio acumulado encontró las fuerza necesarias para recorrer una vez más la banda antes de asistir a una magnifica Carmen, que con una acción plagada de potencia y calidad, asistió para la llegada de Júlia Bartel que firmó el gol de la victoria de conjunto español.



Una victoria que se había puesto muy cuesta arriba para el equipo español apenas comenzada la final, dados los problemas de las de Pedro López para materializar sus ocasiones de gol.



Y es que si la estadística aseguraban que España llegaba a la final como el equipo más realizador del torneo, los datos también reflejaban las numerosas ocasiones que las de Pedro López necesitan generar para marcar.



Todo lo contrario que Noruega que si por algo se había caracterizado en el torneo era por su efectividad ante el gol.



Dos realidades que no tardaron en reflejarse sobre el terreno de juego, ya que si a los tres minutos de juego Fiamma desaprovechó una inmejorable ocasión para adelantar a España en el marcador, dos minutos mas tarde Iris Omarsdottir firmaba el 0-1 para las nórdicas.



Resultado que acentuó todavía más si cabe el planteamiento netamente defensivo de la selección noruega, que no dudó desde un principio en ceder completamente la posesión del balón al equipo español.



Un control del esférico que se le atragantó por momento a las de Pedro López incapaces de superar en ningún momento las dos líneas defensivas que Noruega que instaló delante de su área.



Toda una muralla que las jugadoras españolas trataron de derribar a base de lanzamiento lejanos, que apenas lograron inquietar a la guardameta noruega Selma Panengstuen.



Un oscuro panorama para el conjunto español contra el que se reveló la hoy interior Ane Elexpuru, la única capaz de generar auténtico peligro con sus internadas por la banda derecha.



Fórmula que, curiosamente, España no supo explotar, pese a que la mejor ocasión del partido, el fallido remate de Fiamma a los tres minutos de juego, llegó tras un incursión de Elexpuru por el carril derecho.



Pero el empeño y la fe de la jugadora del Athletic Club no iba a quedar sin premio y Ane Elexpuru no desaprovechó a los 36 minutos una fallida cesión de la central Maria Fink para firmar el tanto del empate (1-1).



Un gol que pareció dotar al conjunto español de la claridad ofensiva que le había faltado hasta entonces en unos minutos finales del primer tiempo en los que España volvió a marcar.



Sin embargo, el tanto de Martina no subió al marcador al entender la colegiada que había fuera de juego posicional de una internacional española, en una decisión más que discutible.



Pero el conjunto español ya se había deshecho definitivamente de cualquier fantasma y siguió buscando con ahínco la portería noruega en el arranque de la segunda mitad, en la que Pedro López añadió más mordiente al ataque español con la salida de la delantero Carmen.



Aunque sería de nuevo la central Martina, empeñada en resarcirse el falló que cometió en el gol de Noruega, la que más cerca estuvo del gol al estrellar a los 52 minutos un lanzamiento de falta en el larguero.



Ocasión que acentuó la vocación ofensiva del conjunto español, que comenzó a dejar más espacios de los convenientes a su espalda, una circunstancia que a punto estuvieron de pagar caro a los 68 minutos en un contraataque de Thea Kyvag, las más incisiva de las nórdicas, que con todo a su favor no supo acertar con la portería.



Quien no falló fue Júlia Bartel que evitó la prórroga a la que parecía condenado el encuentro, tras culminar a los 94 minutos una fantástica jugada del equipo español con un gol, que permitió a España volver a subir, cuatro años después, a los más alto del podio continental.