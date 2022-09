Emoción, nervios y abrazos en la primera vuelta al cole sin mascarillas

Emoción, risas, nervios, abrazos, también algunos llantos: es el ambiente que se vive esta mañana en la mayoría de los centros educativos de Murcia, donde los escolares de educación infantil y primaria regresan hoy a las aulas, esta vez sin mascarillas, patios parcelados ni ninguna de las restricciones que han marcado los tres últimos cursos.



De hecho, para niños como Inés, que comienza este jueves el tercer curso de educación infantil en el colegio Federico de Arce de Murcia, la normalidad hasta ahora había sido marcada por la pandemia.



Comenzó su etapa escolar en el curso 2020/2021 con fuertes medidas de seguridad e higiene, así que no había conocido la realidad que se ha vivido esta mañana en su colegio, con padres y alumnos de todos los cursos mezclados en el patio, esperando a maestros y compañeros entre abrazos y saludos.



Diana, que empieza quinto de primaria, sí recuerda los años en que no había restricciones, y este curso lo arranca muy ilusionada por poder por fin jugar en el recreo con amigos de otras clases y de poder coincidir con su hermano Iago, de primero de primaria, al que apenas ha podido ver en el centro escolar durante los cursos anteriores.



Isabel Martínez también tiene una hija, Candela, en primero de primaria, y este año empieza además el cole en infantil su hijo Bruno, por eso agradece especialmente la vuelta a la normalidad y poder entrar con ellos al centro, acompañarlos hasta el momento de hacer la fila en el patio, que los dos menores puedan verse en el recreo y evitar las carreras de una a otra puerta del centro que han sufrido las familias con varios hijos, al estar separadas las entradas y tener que hacerse de forma escalonada.



Comparte ese alivio Diana Castro, también con dos hijos en el centro, uno en infantil y otro en primaria, pero lamenta que, a pesar de la cantidad de recursos tecnológicos que hay disponibles en todos los centros, la organización para el inicio del curso “ha dejado mucho que desear”: muchos de los alumnos que cambian de ciclo no sabían todavía el grupo o el tutor que les ha tocado.



Desde el plano político, el diputado socialista y secretario de Educación, Universidades y FP del partido, Antonio Espín, critica en un comunicado una desorganización que va más allá de la que perciben las familias: “El alumnado comienza esta semana las clases con los currículos autonómicos sin aprobar, con cientos de plazas docentes vacantes en los centros y sin adoptar medidas para mitigar el calor en las aulas”, ha advertido, y ha tachado de “caos” el inicio de la clases.



Por el contrario, el diputado del PP Víctor Martínez Carrasco ha considerado que “tras los augurios apocalípticos del PSOE, el curso escolar se inicia con normalidad otro septiembre más”, con cifra récord de alumnos matriculados.



Aunque el pistoletazo de salida de la vuelta a cole en la región lo dieron el pasado lunes 6 de septiembre los alumnos de Campos del Río, a los que ayer se les unieron los de Alcantarilla, Blanca, Caravaca de la Cruz, Los Alcázares y Moratalla, el grueso de los escolares de educación infantil y primaria lo harán hoy, cuando se incorporan a las aulas 35 municipios, entre ellos, Murcia y Cartagena.



En la capital regional están matriculados 43.400 escolares de ambos ciclos, casi un tercio de los cerca de 150.000 menores de 12 años escolarizados en toda la comunidad autónoma.



Además de los escolares, arrancan hoy su actividad en la capital las escuelas infantiles municipales, siete en total con 574 alumnos que este curso podrán disfrutar de un horario más amplio, ya que la hora de entrada se ha adelantado a las 7:30 horas para favorecer la conciliación.



En Águilas, donde hoy han vuelto a las aulas unos 3.300 estudiantes, su concejala de Educación, Francis Gallego, ha querido reconocer el esfuerzo y dedicación de los docentes en este arranque de curso “diferente a los dos anteriores, pero también cargado de tareas burocráticas, nuevas programaciones y adaptación a cambios y actualizaciones educativas”.



Por su parte, Juana Guardiola, alcaldesa de Jumilla, donde hoy se incorporan a las aulas 2.600 menores, ha puesto en valor las inversiones hechas por el Consistorio durante el verano (47.000 euros) para tener a punto los centros educativos de la localidad, valoración similar a la ofrecida por José Miguel Luengo, alcalde de San Javier, que ha destacado la ausencia de incidencias para los más de 3.600 escolares del municipio.



Más crítico se ha mostrado el alcalde de Los Alcázares, Mario Cervera, que ha enviado una carta al presidente regional, Fernando López Miras, para trasladarle la “insostenible” situación de los centros educativos del municipio, que se encuentran masificados y han tenido que convertir en aulas dependencias como las salas de música o las bibliotecas para poder dar respuesta a los escolares.